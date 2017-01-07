В Дубне перед Рождеством учили не давать взятки

Подробности
Опубликовано: 07.01.2017 10:01
Автор: Анастасия Григоренко

Профилактический антикоррупционный рейд в канун Рождества провели в Дубне и в Талдомском районе инспекторы ОГИБДД ОМВД России совместно с активистами Дубненско-Талдомского местного отделения "Молодая гвардия".


Ежегодно на территории Московской области к уголовной ответственности привлекаются водители, которые рискуя своей свободой, осознанно идут на преступление, пытаясь "откупиться" от штрафа, за которое предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы.
В ходе акции сотрудники ГИБДД и молодогвардейцы останавливали водителей и проводили профилактические беседы. По окончании диалога каждый участник антикоррупционного рейда получил листовки, предупреждающие об уголовной ответственности.
Все мы знаем: в коррупции всегда присутствуют две стороны. Нарушает закон не только человек, берущий взятку, но и тот, кто ее предлагает. 

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Как весело провести Рождество с детьми

Как весело провести Рождество с детьми

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Как в Дубне учат родителей заботиться о детях

Как в Дубне учат родителей заботиться о …

Как оплатить шиномонтаж старыми покрышками

Как оплатить шиномонтаж старыми покрышка…

Культурная программа новогодних праздников в Дубне

Культурная программа новогодних праздник…

Оригинальные блюда для новогоднего стола

Оригинальные блюда для новогоднего стола

График работы ЗАГС в праздничные дни изменен

График работы ЗАГС в праздничные дни изм…

Проезд в автобусе подорожает с 1 января

Проезд в автобусе подорожает с 1 января

В Дубне школьники ушли на досрочные каникулы

В Дубне школьники ушли на досрочные кани…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

На Донетчине в прифронтовом поселке возобновил работу участок милиции
В населенном пункте Новолуганское в Донецкой области снова начал работу пункт ...

В РФ начал действовать новый вид наказания — принудительные работы
Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ...

Тим Кук поведал о феноменальном успехе наушников AirPods
По утверждению тех, кто уже приобрел AirPods, отмечают, что они очень ...

КЧР предоставили возможность создавать зоны территориального развития
Список регионов Российской Федерации , в которых областные власти могут ...

Русские авиакомпании в конце осени увеличили транспортировки на 16%
Пассажирооборот группы «Аэрофлот» осенью вырос на 18,1%, пассажирооборот ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться