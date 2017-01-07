В Дубне перед Рождеством учили не давать взятки

Подробности Опубликовано: 07.01.2017 10:01 Автор: Анастасия Григоренко

Профилактический антикоррупционный рейд в канун Рождества провели в Дубне и в Талдомском районе инспекторы ОГИБДД ОМВД России совместно с активистами Дубненско-Талдомского местного отделения "Молодая гвардия".



Ежегодно на территории Московской области к уголовной ответственности привлекаются водители, которые рискуя своей свободой, осознанно идут на преступление, пытаясь "откупиться" от штрафа, за которое предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы.

В ходе акции сотрудники ГИБДД и молодогвардейцы останавливали водителей и проводили профилактические беседы. По окончании диалога каждый участник антикоррупционного рейда получил листовки, предупреждающие об уголовной ответственности.

Все мы знаем: в коррупции всегда присутствуют две стороны. Нарушает закон не только человек, берущий взятку, но и тот, кто ее предлагает.