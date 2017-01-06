Рождество Твое, Христе Боже наш…

Подробности Опубликовано: 06.01.2017 19:14 Автор: ОД

Главные молитвы Рождества: перевод и текст

Тропарь Рождества

Главный гимн Рождества в Православной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз, и хору подпевает весь храм.

Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности:

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Русский перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества

В рождественские дни в храме исполняется особый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как гласит предание, святой Роман в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, за что подвергался насмешкам собратьев по церковному хору. Но однажды во время рождественского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и молитвой, чтобы научиться петь. После молитвы он задремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма, чего никто от него не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева днесь». До сих пор эта молитва считается одной из вершин церковной поэзии:

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит;Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.

Русский перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.

Рождественские стихиры

В православном богослужении уже во время Рождественского поста исполняются специальные песнопения – стихиры, которые напоминают о приближающемся празднике. Вот пример одной такой стихиры – из Всенощной службы под память святителя Николая (19 декабря):

Вертепе благоукрасися, Агница бо грядет чревоносящи Христа: ясли же подимите словом разрешившаго от безсловеснаго деяния нас земнородных. Пастырие свиряюще свидетельствуйте чудеси страшному: и волсви от Персиды, злато и ливан и смирну царю принесите, яко явися Господь из Девы Матере. Емуже и приникши рабски Мати поклонися, и привещаше к держимому на объятиих Ея: како всеялся еси во Мне, или како прозябл еси во Мне, избавителю Мой и Боже?

Русский перевод:

Благоукрашайся, пещера, ибо Агница (то есть овечка, кроткое, смиренное животное, с которым принято сравнивать покорных Богу людей; в данном случае Агница – это Дева Мария, Та, Которая родит Христа) грядет, нося во утробе Христа. Ясли же, поднимите словом освободившего от бессмысленных деяний нас, земнородных. Пастухи, на свирелях играющие, свидетельствуйте о чуде устрашающем; и волхвы из Персии, золото, ладан и смирну царю принесите, ибо явился Господь от Девы Матери. И пред Ним, смиренно припав, сама Мать поклонилась, обращаясь к Тому, кто был в Ее объятьях: «Как Ты был зачат во Мне? Или как возрос во Мне, избавитель Мой и Боже?»

В ходе Всенощного бдения самого праздника Рождества Христова читается отрывок из Евангелия, после которого поется самая известная рождественская стихира:

Слава в Вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем, днесь Ангели Младенца, рожденнаго боголепно, славословят: слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.

Русский перевод:

Слава в вышних Богу и на земле мир! В этот день принимает Вифлеем Сидящего вечно с Отцом. В этот день Ангелы рожденного Младенца как Бога славословят: «Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей благоволение!»

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