Как в Дубне учат родителей заботиться о детях

Подробности
Опубликовано: 06.01.2017 08:35
Автор: Анастасия Григоренко

Деятельно провели канун Рождества сотрудники дубненского ОГИБДД ОМВД России вместе активистами Дубненско-Талдомского отделения МГЕР. Весь день 5 января они предотвращали детский травматизм на дорогах.

Инспекторы дорожной полиции и молодогвардейцы останавливали машины, в которых дети ехали непристегнутыми ремнями безопасности и где перевозили детей без специальных детских кресел, и напоминали родителям, что детское кресло поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения. А светоотражающие элементы на одежде обезопасят детей от несчастных случаев, особенно в темное время суток, убеждали инспекторы детей и родителей.
Безответственных родителей инспекторы ГИБДД привлекали к административной ответственности, а также вручали листовки по Правилам перевозки ребенка в автомобиле и проводили с ними профилактические беседы.
Уважаемые водители! Отправляясь в дорогу, позаботьтесь о безопасности себя и своих пассажиров. И помните: последствия небрежности могут быть гораздо более серьезными, чем просто штраф, выписанный инспектором ГИБДД!

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Как весело провести Рождество с детьми

Как весело провести Рождество с детьми

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Как в Дубне учат родителей заботиться о детях

Как в Дубне учат родителей заботиться о …

Как оплатить шиномонтаж старыми покрышками

Как оплатить шиномонтаж старыми покрышка…

Культурная программа новогодних праздников в Дубне

Культурная программа новогодних праздник…

Оригинальные блюда для новогоднего стола

Оригинальные блюда для новогоднего стола

График работы ЗАГС в праздничные дни изменен

График работы ЗАГС в праздничные дни изм…

Проезд в автобусе подорожает с 1 января

Проезд в автобусе подорожает с 1 января

В Дубне школьники ушли на досрочные каникулы

В Дубне школьники ушли на досрочные кани…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

На Донетчине в прифронтовом поселке возобновил работу участок милиции
В населенном пункте Новолуганское в Донецкой области снова начал работу пункт ...

В РФ начал действовать новый вид наказания — принудительные работы
Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ...

Тим Кук поведал о феноменальном успехе наушников AirPods
По утверждению тех, кто уже приобрел AirPods, отмечают, что они очень ...

КЧР предоставили возможность создавать зоны территориального развития
Список регионов Российской Федерации , в которых областные власти могут ...

Русские авиакомпании в конце осени увеличили транспортировки на 16%
Пассажирооборот группы «Аэрофлот» осенью вырос на 18,1%, пассажирооборот ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться