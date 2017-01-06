Как в Дубне учат родителей заботиться о детях

Подробности Опубликовано: 06.01.2017 08:35 Автор: Анастасия Григоренко

Деятельно провели канун Рождества сотрудники дубненского ОГИБДД ОМВД России вместе активистами Дубненско-Талдомского отделения МГЕР. Весь день 5 января они предотвращали детский травматизм на дорогах.

Инспекторы дорожной полиции и молодогвардейцы останавливали машины, в которых дети ехали непристегнутыми ремнями безопасности и где перевозили детей без специальных детских кресел, и напоминали родителям, что детское кресло поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения. А светоотражающие элементы на одежде обезопасят детей от несчастных случаев, особенно в темное время суток, убеждали инспекторы детей и родителей.

Безответственных родителей инспекторы ГИБДД привлекали к административной ответственности, а также вручали листовки по Правилам перевозки ребенка в автомобиле и проводили с ними профилактические беседы.

Уважаемые водители! Отправляясь в дорогу, позаботьтесь о безопасности себя и своих пассажиров. И помните: последствия небрежности могут быть гораздо более серьезными, чем просто штраф, выписанный инспектором ГИБДД!