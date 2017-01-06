Как оплатить шиномонтаж старыми покрышками

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Опубликовано: 06.01.2017 08:25
Автор: ОД

Участница осеннего этапа операции «Шина-2016» Анна Бодрова стала победительницей фотоконкурса в социальных сетях, организованного минэкологии Московской области. Анна сдавала покрышки в Щелковском районе и ее фотографии набрали больше всего голосов подписчиков.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, сообщил что победители конкурса получат сертификаты на шиномонтажные работы на сумму 3000 рублей. Награждение состоится в январе 2017 года, когда будут подведены общие итоги осеннего этапа акции «Шина-2016» По традиции, призы получат лучшие муниципалитеты и города. В отдельной номинации будут отмечены активисты и общественные организации, собравшие наибольшее число утильных шин.

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