Закончена проверка по делу о ДТП с участием И. Е. Широкова

Подробности Опубликовано: 13.03.2018 12:07 Автор: ОД

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует общественность о том, что материалы по административному делу о ДТП с участием депутата горсовета Игоря Широкова направлены в дубненский городской суд.

"ОГИБДД ОМВД по городскому округу Дубна сообщает, что 29 октября 2017 года на территории городского округа Дубна в 22 часа 10 минут на пересечении улиц Макаренко и Володарского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин BMW Х-5 и "фольксваген".

По результатам проведения проверки на водителя автомашины BMW Х-5 (Широкова Игоря Евгеньевича - прим. ОД) составлен административный материал по ст. 12.24 ч. 2 КРФ об АП (влечет наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 25 000 рублей или лишение на право управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2-х лет). Материал направлен на рассмотрение в городской суд г. Дубна".

КоАП РФ ст. 12.24 ч.2: "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего... Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть".

Напомним, что данная авария стала "громкой" из-за того, что виновник скрылся с места происшествия.