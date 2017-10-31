Без "лежачих полицейских" в Дубне не обойтись

Подробности Опубликовано: 31.10.2017 18:20 Автор: Наталья Борозна

Какие происшествия за последнюю неделю в Дубне вызвали наибольший резонанс? В наукограде и окрестностях участились ДТП с погибшими и ранеными. Что можно сделать, чтобы происходило меньше автокатастроф?

В понедельник 30 октября новый глава управления ЖКХ и транспорта Дмитрий Шилин сообщил журналистам, что до конца этой недели администрация города планирует уложить все 38 "лежачих полицейских", которые были срезаны в ходе ремонта дорог.

Среди горожан в пабликах "Вконакте" и на форуме "Дубна.нет" идет жаркое обсуждение. Некоторые юзеры пытаются обвинить пешеходов в том, что они неправильно переходят дорогу по нерегулируемому переходу, попутно утверждая, что искусственные неровности на дорогах нам не нужны. Однако жизнь показывает другое. Класть неровности обратно на дороги нужно было сразу, без промедления, после укладывания нового асфальта. Нескольким дубненцам можно было бы сохранить жизнь или здоровье. Особенно это касается улицы Строителей, которую лихачи воспринимают сейчас как что-то вроде шоссе.

По предварительным данным ОГИБДД Дубны, 30 октября 2017 года в 19.10 на улице Московской возле дома № 2 водитель автомобиля "Рено Лагуна" совершил наезд на двоих несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Подростки получили травмы. ОГИБДД устанавливает причины случившегося.

Днем раньше, 29 октября около 22 часов на перекрестке улиц Макаренко и Володарского BMW X5 не уступил дорогу минивэну и врезался в него, разбив всмятку свой капот. Водитель позорно сбежал с места происшествия. Машина-виновница принадлежит депутату горсовета Игорю Широкову. Трое людей, находившихся в минвэне, опрокинувшемся набок, доставлены с черепно-мозговым травмами и переломами в Дмитров (сейчас с ЧМТ везут в специализированный центр, несмотря на то, что Дубненская больница совсем рядом).

К сожалению, ДТП с серьезными последствиями - на этот раз с летальным исходом - произошло на минувшей неделе и на левобережной трассе от Дубны до Кимр.

26 октября в 7.50 на 8-м километре автодороги Дубна-Кимры-Горицы водитель автомобиля "фольксваген пассат" пошел на обгон при плавном повороте дороги, и при выезде на встречку лоб в лоб столкнулся с автомобилем "ауди". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "фольксвагена" от полученных травм скончался на месте, его 16-летний пассажир получил перелом позвоночника, а водитель "ауди" умер уже в больнице.

Другое громкое, но не такое печальное происшествие этих выходных в наукограде - пожар на новом стадионе 8-й школы. Горели горючие материалы - несколько десятков мешков с резиновой крошкой, которые все продолжали тлеть после того, как пожарные сбили огонь. Прогорела небольшая часть и уже уложенного покрытия - в целом, ущерба причинено на сумму свыше 200 000 рублей. Полицейские рассматривают версию поджога. Как известно, новый стадион строился на деньги анонимного мецената – выпускника школы. Вдвойне обидно, когда люди не ценят благие дела, которые сделал тот, кто их делать был совсем не обязан.