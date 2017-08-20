Аноним пожертвовал 17 млн на ремонт школьного стадиона

Подробности Опубликовано: 20.08.2017 12:43 Автор: Никита Крутиков

Реконструкция школьного стадиона гимназии № 8 в Дубне будет проведена на деньги мецената, пожелавшего не раскрывать свое имя. Известно только, что спонсор сам когда-то учился в этой школе.

По словам начальника управления народного образования администрации города Татьяны Виноградовой на брифинге в администрации Дубны во вторник 15 августа, выпускник гимназии пожертвовал на ремонтные работы 17 млн рублей. Масштабные преобразования на пришкольной территории только начинаются.

"Здесь будет оборудовано новое футбольное поле, бадминтонная площадка с искусственным покрытием, зона для прыжков в длину, площадка для воркаута, беговые дорожки, трибуны, освещение", - перечислила Татьяна Виноградова.

Конечно, преобразования удастся завершить не к началу учебного года, а лишь спустя несколько месяцев. Зато после открытия стадиона на нем смогут заниматься не только школьники, но и все желающие.