Аноним пожертвовал 17 млн на ремонт школьного стадиона

Подробности
Опубликовано: 20.08.2017 12:43
Автор: Никита Крутиков

Реконструкция школьного стадиона гимназии № 8 в Дубне будет проведена на деньги мецената, пожелавшего не раскрывать свое имя. Известно только, что спонсор сам когда-то учился в этой школе.

По словам начальника управления народного образования администрации города Татьяны Виноградовой на брифинге в администрации Дубны во вторник 15 августа, выпускник гимназии пожертвовал на ремонтные работы 17 млн рублей. Масштабные преобразования на пришкольной территории только начинаются.

"Здесь будет оборудовано новое футбольное поле, бадминтонная площадка с искусственным покрытием, зона для прыжков в длину, площадка для воркаута, беговые дорожки, трибуны, освещение", - перечислила Татьяна Виноградова.

Конечно, преобразования удастся завершить не к началу учебного года, а лишь спустя несколько месяцев. Зато после открытия стадиона на нем смогут заниматься не только школьники, но и все желающие.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Спонсора публикации узнают все

Социальная сеть Instagram создала отметку о спонсоре публика...

2,8% составил около уровень инфляции в нижегородск…

Согласно информации, по отношению к декабрю прошло...

Apple презентовала новые эмодзи

Они будут доступны до конца текущего года после обновле...

В начале лета автомобильный рынок на Украине проде…

Начало сезона отпусков не охладило пыл украинских клиен...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться