Семинары налоговой в декабре
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- Опубликовано: 06.12.2017 12:50
- Автор: ОД
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в декабре 2017 года.
7 декабря 2017 года
- Новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
- Основные ошибки заполнения форм, представленных для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Валютный контроль;
- Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.
21 декабря 2017
- Изменения законодательства по имущественным налогам юридических лиц;
- Порядок принудительного взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы;
- Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.
Время проведения семинара: 11.00.
Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400.
Тел.: 8 (49621) 2-02-97, 8 (49621) 2-76-52.
В программе семинара возможны изменения.
ИФНС № 12 Московской области по г. о. Дубна