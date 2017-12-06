Семинары налоговой в декабре

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Опубликовано: 06.12.2017 12:50
Автор: ОД

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области информирует о проведении бесплатных семинаров в декабре 2017 года.

 

7 декабря 2017 года

  1. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники;
  2. Основные ошибки заполнения форм, представленных для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  3. Валютный контроль;
  4. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы.

21 декабря 2017

  1. Изменения законодательства по имущественным налогам юридических лиц;
  2. Порядок принудительного взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  3. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС. Интернет-сервисы;
  4. Как оперативно с рабочего места бухгалтера можно контролировать состояние расчетов с бюджетом.

Время проведения семинара: 11.00.

Место проведения семинара: Московская обл., г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 30, каб. 400.

Тел.: 8 (49621) 2-02-97, 8 (49621) 2-76-52.

В программе семинара возможны изменения.

ИФНС № 12 Московской области по г. о. Дубна

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