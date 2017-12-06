Семинары налоговой в декабре

52 новых газопровода действуют в Подмоск… 52 газопровода в 54 населенных пунктах введены в эксплуатацию в Московской области в 2017 году. До к...

Происшествия: антилед,телефонное мошенни… На минувшей неделе в Дубне случились ДТП с тремя пострадавшими, факт продажи стеклоочистителя сомнит...

На А104 могут разрешить скорость до 130 … На некоторых участках Дмитровского шоссе, возможно, будет введен новый скоростной режим: до 130 кило...

ОИЯИ наградил молодежными премиями Молодые сотрудники ОИЯИ выступили на конкурсе молодежных премий Института, который прошел 30 ноября ...