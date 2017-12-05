ОИЯИ наградил молодежными премиями

Подробности Опубликовано: 05.12.2017 01:02 Автор: ОД

Молодые сотрудники ОИЯИ выступили на конкурсе молодежных премий Института, который прошел 30 ноября в Учебно-научном центре. Это был второй и последний тур конкурса..

Жюри под началом главного ученого секретаря ОИЯИ А.С.Сорина решило, что победителями и призерами станут следующие сотрудники:

номинация "Научно-исследовательские теоретические работы":

вторая премия: Илхом Рахмонов (ЛТФ),

третья премия: Евгений Сушенок (ЛТФ).

Номинация "Научно-исследовательские экспериментальные работы":

первая премия – Тимур Тропин (ЛНФ),

вторая премия – Александр Антошкин (ЛЯП),

третья премия – Надежда Белозерова (ЛНФ),

третья премия – Татьяна Буланова (ЛРБ),

третья премия – Регина Кожина (ЛРБ).

Номинация "Научно-методические и научно-технические работы":

первая премия – Алексей Бойцов (ЛФВЭ),

первая премия – Анна Максимчук (ЛФВЭ),

вторая премия – Константин Герценбергер (ЛФВЭ),

вторая премия – Дмитрий Понкин (ЛФВЭ).

Номинация "Научно-технические прикладные работы":

первая премия – Меир Ердаулетов (ЛНФ),

вторая премия – Кшиштоф Семек (ЛЯП).

По информации сайта ОИЯИ