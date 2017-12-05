ОИЯИ наградил молодежными премиями
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- Опубликовано: 05.12.2017 01:02
- Автор: ОД
Молодые сотрудники ОИЯИ выступили на конкурсе молодежных премий Института, который прошел 30 ноября в Учебно-научном центре. Это был второй и последний тур конкурса..
Жюри под началом главного ученого секретаря ОИЯИ А.С.Сорина решило, что победителями и призерами станут следующие сотрудники:
номинация "Научно-исследовательские теоретические работы":
- вторая премия: Илхом Рахмонов (ЛТФ),
- третья премия: Евгений Сушенок (ЛТФ).
Номинация "Научно-исследовательские экспериментальные работы":
- первая премия – Тимур Тропин (ЛНФ),
- вторая премия – Александр Антошкин (ЛЯП),
- третья премия – Надежда Белозерова (ЛНФ),
- третья премия – Татьяна Буланова (ЛРБ),
- третья премия – Регина Кожина (ЛРБ).
Номинация "Научно-методические и научно-технические работы":
- первая премия – Алексей Бойцов (ЛФВЭ),
- первая премия – Анна Максимчук (ЛФВЭ),
- вторая премия – Константин Герценбергер (ЛФВЭ),
- вторая премия – Дмитрий Понкин (ЛФВЭ).
Номинация "Научно-технические прикладные работы":
- первая премия – Меир Ердаулетов (ЛНФ),
- вторая премия – Кшиштоф Семек (ЛЯП).