Происшествия: антилед,телефонное мошенничество и ДТП

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Опубликовано: 05.12.2017 19:44
Автор: Инна Михайлова

На минувшей неделе в Дубне случились ДТП с тремя пострадавшими, факт продажи стеклоочистителя сомнительного качества, мелкое хищение, мошеннические действия по телефону и постановка на фиктивный учет азиатских гостей.

28 ноября

Около 12.00 по системе вызова экстренных оперативных служб, по номеру "112", поступило телефонное сообщение о том, что на повороте на ремонтную базу ОИЯИ по проезду Энергетиков в правобережной части Дубны произошло ДТП с жителями Тверской области. Трое молодых людей 21-22 лет доставлены в травматологическое отделение Дмитровской ЦРБ с различными телесными повреждениями.

В тот же день участковый уполномоченный в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города по ул. Интернациональная выявил 66-летнего местного жителя, осуществившего фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Центральной Азии. По факту проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

29 ноября

Сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.о. Дубна в ходе оперативно-розыскных мероприятий в двух магазинах, расположенных по проспекту Боголюбова и по ул. Тверской, выявили факт реализации стеклоочистительной жидкости, вызывающей сомнения в подлинности.

Около 19.00 в дежурную часть ОМВД поступило телефонное сообщение от дубненца о том, что неизвестные лица, представившись сотрудниками налоговой службы и "Сбербанка", вынудили заявителя перевести им денежные средства в сумме более 400 000 рублей. По данному факту проводится проверка.

30 ноября

Участковые уполномоченные в ходе в работы на обслуживаемой территории в районе Большой Волги выявили 28-летнего местного жителя, осуществившего фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина Средней Азии. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также в этот день в дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило телефонное сообщение о том, что в продуктовом магазине в районе Большой Волги женщина совершила хищение товара на сумму около 1036 рублей. По данному делу проведена проверка, в ходе которой злоумышленница привлечена к административной ответственности по статье 7.27 часть 1 КРФоАП "Мелкое хищение".

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна И.Л. Михайлова

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