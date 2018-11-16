Сменился полномочный представитель РФ в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 16.11.2018 00:35 Автор: Кирилл Свояков

Полномочным представителем Правительства России в Комитете полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований отныне является министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Михайлович Котюков.

Глава Минобрнауки сменил на этом посту своего первого заместителя, академика Григория Владимировича Трубникова. Замена произведена на основании распоряжения Правительства РФ от 10 ноября 2018 г. №2437-р.

Комитет полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ является высшим органом управления Институтом, принимая наиболее важные решения. Каждая из 18 стран-участниц имеет 1 голос в Комитете. Сессии Комитета проходят ежегодно в марте и ноябре.