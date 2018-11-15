В городе установлен карантин по бешенству

Подробности Опубликовано: 15.11.2018 00:06 Автор: ОД

Постановлением главы правительства Московской области №556-ПГ от 09.11.2018 на территории городского округа Дубна установлен карантин по бешенству. Расскажем об ограничениях, связанных с карантином.

Напомним, что бешенство - инфекционное заболевание со стопроцентным летальным исходом, которым человек может заразиться от теплокровных животных, если животное ослюнит царапины на теле человека или укусит его. После подобного "общения" с непроверенными зверями следует немедленно обратиться за помощью к медикам.

Животное может болеть как "тихим" типом бешенства, так и "громким". Оба объединяет то, что звери не боятся идти к людям. В одном случае они нападают на человека, ведут себя крайне агрессивно, в другом - очень скромно. Разницы, в принципе, нет. Может заболеть и охотник, разделывая шкуру убитого зверя.

В период карантина запрещены перемещения домашних животных за пределы города.

Так, запрещаются проведение выставок собак и кошек,

выводки и натаски собак,

торговля домашними животными,

вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории,

запрещен отлов и вывоз диких животных из границ городского округа.

Срок карантина не установлен, при его отмене выйдет соответствующее постановление.