В городе установлен карантин по бешенству
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- Опубликовано: 15.11.2018 00:06
- Автор: ОД
Постановлением главы правительства Московской области №556-ПГ от 09.11.2018 на территории городского округа Дубна установлен карантин по бешенству. Расскажем об ограничениях, связанных с карантином.
Напомним, что бешенство - инфекционное заболевание со стопроцентным летальным исходом, которым человек может заразиться от теплокровных животных, если животное ослюнит царапины на теле человека или укусит его. После подобного "общения" с непроверенными зверями следует немедленно обратиться за помощью к медикам.
Животное может болеть как "тихим" типом бешенства, так и "громким". Оба объединяет то, что звери не боятся идти к людям. В одном случае они нападают на человека, ведут себя крайне агрессивно, в другом - очень скромно. Разницы, в принципе, нет. Может заболеть и охотник, разделывая шкуру убитого зверя.
В период карантина запрещены перемещения домашних животных за пределы города.
- Так, запрещаются проведение выставок собак и кошек,
- выводки и натаски собак,
- торговля домашними животными,
- вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории,
- запрещен отлов и вывоз диких животных из границ городского округа.
Срок карантина не установлен, при его отмене выйдет соответствующее постановление.