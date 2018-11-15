Приглашаем на диспансеризацию

Подробности Опубликовано: 15.11.2018 00:42 Автор: ДГБ

17 ноября, в субботу, в ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» состоится Единый день диспансеризации. Мы приглашаем всех желающих в поликлинику на Большой Волге по адресу: ул. 9 мая, д.7В, с 9.00 до 13.00 пройти диспансеризацию и узнать состояние своего здоровья.

Диспансеризации в 2018 году подлежат родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1067, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928 годах.

Всех остальных приглашаем пройти профилактические медицинские осмотры!