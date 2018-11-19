Льготная "Стрелка" блокируется после получения социальной карты

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Опубликовано: 19.11.2018 00:27
Автор: ОД

У владельцев социальных карт жителя Московской области, начиная с 17 ноября 2018 года, будет заблокирована желтая транспортная карта "Стрелка" (с льготной тарификацией), поскольку право на бесплатный проезд в общественном транспорте уже обеспечивает социальная карта.

Желтая "Стрелка" адресована гражданам, не имеющим социальной карты жителя МО, но получающим пенсию по инвалидности, военным пенсионерам и ветеранам органов внутренних дел, пожарным и бывшим сотрудникам органов службы по контролю за оборотом наркотиков и службы по исполнения наказаний на пенсии, пенсионерам "Росгвардии". Чтобы получить право на льготную транспортную карту, одного пенсионного статуса мало. Необходимо быть прописанным в Подмосковье и иметь доход выше двойной величины прожиточного минимума для Московской области (за исключением лиц, находящихся на государственной гражданской и муниципальной службе).

Получить карту можно при помощи регионального портала государственных услуг Московской области

Пункт 11.3.2 Постановления Правительства МО от 10.09.2014 № 727/36 гласит: "Единая транспортная карта "льготная" действительна на период предоставления Пользователю мер социальной поддержки".

Если обладатель льготной "Стрелки" получит социальную карту жителя МО, в этом случае его "Стрелка" будет блокироваться.

Желтые транспортные карты в Подмосковье введены в оборот в январе 2016 года. За весь период действия в автобусах ГУП МО "Мострансавто" по ним совершено более 28 млн поездок.

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