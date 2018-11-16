Роспотребнадзор не рекомендует шаурму в Дубне

Подробности Опубликовано: 16.11.2018 00:01 Автор: Никита Крутиков

Роспотребнадзор по Дмитровскому району провел на подконтрольной территории рейды в 35 точках, где продают шаурму. Итоги для жителей неутешительны, практически как в программе "Ревизорро". Инициирована проверка была поручением прокуратуры и обращениями потребителей.

Начальник Дмитровского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области О.Г. Черкашин огласил результат проведения внеплановых проверок предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы. Нарушения законодательства Российской Федерации и требований технического регламента "О безопасности пищевой продукции" найдены во всех 35 пунктах по изготовлению и продаже любимого народом быстрого обеда.

В частности, подчеркнем, результаты лабораторных исследований шаурмы не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.

Выявлены прочие "ужастики" разного рода:

непредставление в органы Роспотребнадзора уведомлений о начале предпринимательской деятельности по данному адресу;

на вывеске нет полной информации об организации;

киоски не оборудованы водопроводом и канализацией;

используется привозная вода;

помещения не приспособлены для хранения сырья,

персонал не моет руки и инвентарь;

на ножах и досках нет маркировки;

на одном разделочном столе режутся сырые и заворачиваются готовые продукты;

нет сопроводительных документов на сырое мясо птицы, капусту, томаты, огурцы, сосиски,

нет технической документации на производство кулинарных изделий,

отсутствует производственный контроль,

у продавцов нет медицинских книжек,

не организована централизованная стирка спецодежды.

В результате рейда за нарушения требований санитарного законодательства возбуждено 35 дел об административных правонарушениях против 35 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, назначены штрафы. В 16 особенно запущенных случаях материалы проверки переданы в суд с целью временно приостановить деятельность предприятий. Суды уже вынесли постановления в отношении этих 16 дел о приостановке от 25 до 90 суток.

Роспотребнадзор по Московской области сообщает, что продолжает следить за ситуацией.