Роспотребнадзор не рекомендует шаурму в Дубне

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Опубликовано: 16.11.2018 00:01
Автор: Никита Крутиков

Роспотребнадзор по Дмитровскому району провел на подконтрольной территории рейды в 35 точках, где продают шаурму. Итоги для жителей неутешительны, практически как в программе "Ревизорро". Инициирована проверка была поручением прокуратуры и обращениями потребителей.

Начальник Дмитровского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области О.Г. Черкашин огласил результат проведения внеплановых проверок предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы. Нарушения законодательства Российской Федерации и требований технического регламента "О безопасности пищевой продукции" найдены во всех 35 пунктах по изготовлению и продаже любимого народом быстрого обеда.

В частности, подчеркнем, результаты лабораторных исследований шаурмы не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.

Выявлены прочие "ужастики" разного рода:

  • непредставление в органы Роспотребнадзора уведомлений о начале предпринимательской деятельности по данному адресу;
  • на вывеске нет полной информации об организации;
  • киоски не оборудованы водопроводом и канализацией;
  • используется привозная вода;
  • помещения не приспособлены для хранения сырья,
  • персонал не моет руки и инвентарь;
  • на ножах и досках нет маркировки;
  • на одном разделочном столе режутся сырые и заворачиваются готовые продукты;
  • нет сопроводительных документов на сырое мясо птицы, капусту, томаты, огурцы, сосиски,
  • нет технической документации на производство кулинарных изделий,
  • отсутствует производственный контроль,
  • у продавцов нет медицинских книжек,
  • не организована централизованная стирка спецодежды.

В результате рейда за нарушения требований санитарного законодательства возбуждено 35 дел об административных правонарушениях против 35 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, назначены штрафы. В 16 особенно запущенных случаях материалы проверки переданы в суд с целью временно приостановить деятельность предприятий. Суды уже вынесли постановления в отношении этих 16 дел о приостановке от 25 до 90 суток.

Роспотребнадзор по Московской области сообщает, что продолжает следить за ситуацией.

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