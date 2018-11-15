Плательщикам единого сельскохозяйственного налога

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Опубликовано: 15.11.2018 00:57
Автор: ИФНС №12

Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области по вопросу перехода налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) на уплату налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает следующее.

С 01.01.2019 года организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются плательщиками НДС и представляют налоговые декларации по НДС за налоговый период (квартал) начиная с 01.01.2019 года. Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке статьи 145 Налогового Кодекса РФ.

Для получения права на освобождение от НДС, необходимо представить в инспекцию по месту учета письменное уведомление по установленной форме не позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик начал применять освобождение от НДС.

Получить освобождение от НДС могут следующие сельхозпроизводители:

1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализации товаров, работ, услуг в рамках ЕСХН за предыдущий календарный год без учета НДС не превысила:

- 100 млн руб. за 2018 г.

- 90 млн руб. за 2019 г.

- 80 млн руб. за 2020 г.

- 70 млн руб. за 2021 г.

- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы.

2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять освобождение от НДС в том же календарном году.

Если в течение календарного года сумма дохода превысила установленный лимит на этот год, то начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое превышение, утрачивается право на освобождение без права на повторное освобождение.

Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации подакцизных товаров.

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