Голуби в Дубне гадят на покупателей

Подробности Опубликовано: 17.09.2018 00:31 Автор: Наталия Теряева

Ровно год назад на брифинге в администрации «Открытая Дубна» подняла вопрос неблагополучного санитарного состояния участка проспекта Боголюбова вблизи торгового центра «Ашан». С тех пор ситуация не улучшилась.

Речь идет о пешеходной территории вблизи входа в торговый центр. Весь тротуар обильно загажен голубями так, что буквально ступить некуда, не угодив ногой в птичье дерьмо.

Голуби, которых регулярно кормят бездумные любители живности, плодятся быстрее крыс и чувствуют там себя хозяевами. Они снуют под ногами и взлетают по собственной необходимости прямо в лицо прохожим, обдавая их пылью с кишащим опасными микробами пометом.

Под взлетающими стаями заразных птиц отчаянные предприниматели преспокойно варят и продают гражданам кукурузу в открытом уличном киоске.

Рядом, на испачканных голубиным пометом лавках, проводят время с грудными младенцами беспечные мамаши.

Тем временем в Дубне с середины лета интенсивно распространяется тяжелая вирусная инфекция, выкашивающая на две недели из рядов здоровых жителей Дубны и детей, и взрослых, несмотря на очень теплую погоду. Выздоровление от этой инфекции идет дольше, чем от обычного ОРЗ. Вполне возможно, этот вирус птичьего происхождения. Но ни отдел торговли администрации Дубны, внимание которого на опасную санитарную ситауацию в зоне ответственности торгового центра в очередной раз обратила «Открытая Дубна», ни санитарные службы города не хотят заниматься наведением порядка.

У нас в Дубне стали с мылом мыть автобусные остановки, но до элементарной уборки территории у входа в «Ашан» на проспекте Боголюбова ни у кого руки не доходят.

Нам что, требуется сообщать об обгаженных тротуарах в Администрацию президента РФ, чтобы эти тротуары почистили и поставили там объявление о запрете на кормление птиц?

Сдерживание роста популяции птиц путем запрета их кормления в общественных местах – самая гуманная мера борьбы с распространяемой ими заразой. Именно ею пользуются в Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, чтобы защитить здоровье людей, чистоту городов и достойное состояние мест отдыха.