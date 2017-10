Голубиная проблема в Дубне и мире

Подробности Опубликовано: 24.10.2017 21:34 Автор: Наталия Теряева

Cегодня на брифинге в администрации среди других повседневных вопросов быта жителей Дубны обсуждалось состояние участка проспекта Боголюбова вблизи торгового центра «Атак», лишь недавно расчищенное дождем от обильных голубиных осадков.

Вопрос санитарной чистоты этой территории вокруг торгового центра подняла «Открытая Дубна». Ведь все лето идущим в «Атак» гражданам приходилось тщательно всматриваться в тротуар еще за сто метров от входа, чтобы ненароком не вступить в птичий помет. И очень непросто было уберечь чистоту полов супермаркета и квартир посетителей «Атака» от опасных микробов, кишащих в испражнениях птиц.

Пока одни осторожно маневрировали между голубиным дерьмом, другие прямо тут же от души кормили стаи голубей хлебным мякишем. А под взлетавшими накормленными стаями и клубившимся в воздухе голубиным пухом вперемешку с пылью отчаянные предприниматели преспокойно варили и продавали гражданам кукурузу в открытом уличном киоске.

Беспокоясь о здоровье граждан, ОД спросила руководство Дубны на брифинге 24 октября, кто должен убирать эту помеченную голубями территорию и кто должен поставить на этой территории объявление для граждан о запрете кормления птиц, как это сделано в общественных местах всех развитиых стран мира и Европы.

Представители администрации с пониманием отнеслись к этой санитарной проблеме, и после вопроса ОД управление торговли обратилось с письмом к владельцам ТЦ «Атак», выразив в нем просьбу принять меры для поддержания санитарного порядка.

Голуби разносят в числе опасных для человека болезней орнитоз, напомнил замруководителя администрации Дубны Николай Мадфес. А эффективной профилактической вакцины от орнитоза не существует. Сдерживание роста популяции этих птиц путем запрета их кормления в общественных местах – самая гуманная мера борьбы с заразой. Именно ею пользуются в Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии, чтобы защитить здоровье людей, чистоту городов и достойное состояние мест отдыха.

Единственным, кто не сталкивался с мировым опытом борьбы против гадящих голубей и уток, оказался на сегодняшнем брифинге заместитель председателя Совета депутатов Дубны Сергей Куликов.

Специально для него и для сведения остальных интересующихся вопросом чистоты городов читателей мы подобрали фотографии объявлений, размещенных в парках и садах Британии и странах континентальной Европы.

Вот такими надписями обращаются городские власти, а также чиновники, управляющие парками и зелеными насаждениями, к жителям Германии:

«Bitte nicht füttern!!!

Wer Wasservögel (Enten, Schwäne, Gänse usw.) und Fische füttert,

- behindert deren natürliche artgemäße Nahrungsaufnahme

- schadet der Umwelt und Natur durch Gewässerverunreinigung

- verursacht die Verbreitung von Krankenheiten und die Vermehrung von Ratten»

В переводе с немецкого на русский этот призыв звучит так:

«Пожалуйста, не кормите!!! (имеется в виду утка на картинке)

Те, кто кормят водоплавающих птиц (уток, лебедей, гусей и т.д.) и рыб,

- препятствуют их естественному потреблению пищи

- вредят окружающей среде и природе загрязнением водной среды

- вызывают распространение болезней и крыс»

Или предупреждают немцев в сквере:

«Liebe Besucher der Grünanlage

Bitte keine Fische,

Wasservögel und Tauben füttern!

Denn Fütterreste locken auch

Ratten an».

«Дорогие посетители зеленой зоны,

Пожалуйста не кормите ни рыбу, ни водоплавающих птиц, ни голубей!

Остатки корма приманивают крыс».

Англичане тоже разъясняют вред от кормления уток популярно, эмоционально и в подробностях:

«Please don’t feed the ducks.

When you feed ducks, more ducks come.

Lots of ducks mean lots of duck poop.

This area’s fecal contamination is too high, so please do everyone’s water a favor:

Don’t feed the ducks!»

«Пожалуйста, не кормите уток.

Если вы кормите уток, их становится больше.

Много уток – много корма.

Загрязнение этой зоны фекалиями слишком велико, так что пожалуйста, сделайте все, чтобы вода была приятной.

Не кормите уток!»

Или:

«Do not feed the pigeons, or other birds» – «Не кормите голубей и других птиц». Просто и убедительно.

К ним присоединяются французы:

«Rats, chats errants et pigeons en surnombre?

Evitez de distribuer de la nourriture!

Mon environement, c’est du propre!»

«Расплодились крысы, бродячие кошки и голуби?

Так не раскладывайте для них еду!

Моя среда – чистота!»

А вот мэрия Парижа предупреждает:

«Si vous aimez les oiseaux ne les nourrissez pas!

Pourquoi?

Le nourrissage rend les oiseaux sauvages dépendants de l’homme.

Le nourrissage est néfaste pour leur santé.

Il est à l’origine de regroupements d’oiseaux et de surpopulation qiu favorisent le développement de maladies.

Le nourissage dégrade l’environement, pollue le millieu aquatique, favorise le développement des populations d’espéces nuisibles.

Il est interdit de nourrir les oiseaux».

«Если вы любите птиц, не кормите их!

Почему?

Кормление делает диких птиц зависящими от человека.

Кормление птиц вредит их здоровью. Из-за него птицы сбиваются в стаи и чрезмерно размножаются, что приводит к болезням.

Кормление птиц засоряет природу, водную среду и способствует развитию паразитов.

Кормить птиц запрещено».

И в швейцарской Женеве борются с вездесущими жадными голубями:

«Veuillez ne pas nourrir les pigeons, merci» – «Соблаговолите не кормить голубей, спиасибо», – пишут там городские власти объявления в парках и скверах.

А в Венеции к непонятливым туристам мэрия обращается не только по-итальянски «Non dare da mangiare ai colombi. Causano problemi sanitari e danni ei monumenti», но и по-английски: «Do not feed the pigeons. They cause health problems and damage to the monuments». По-итальянски звучит доходчивее: «Не давайте еду голубям. От них одна антисанитария и вред памятникам».

В общем, все, как в Дубне возле «Атака» и в Парке семейного отдыха.

Граждане, не кормите водоплавающих и голубей!

Не плодите крыс, бродячих кошек и собак!

Не разводите в водоемах паразитов!

Давайте жить в чистоте и здравии!