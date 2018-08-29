В Дубне будут площадки для выгула собак

Подробности Опубликовано: 29.08.2018 00:15 Автор: Наталия Теряева

Пару недель назад ОД подала предложение в фейсбучной группе администрации Дубны сделать в Дубне площадки для выгула собак. На брифинге в администрации 28 августа собачью тему обсудили всесторонне.

Как сообщил глава Дубны, М.Н.Данилов, в вопросе бродячих собак мы пойдем по опыту Ногинска.

Ногинск имеет опыт регулирования численности безнадзорных животных методом возвратной стерилизации. То есть бродячих собак забирают с улицы для стерилизации, проводят операцию стерилизации, надевают желтый чип на ухо и отпускают снова на улицу.

В Ногинске есть муниципальный приют, рассчитанный на 400 собак. Они содержатся в вольерах. Для их стерилизации оборудована операционная, больным животным оказывается ветеринарная помощь. В штате приюта в январе нынешнего года числилось 9 сотрудников. На 2018 год приюту выделено финансирование в размере 2 млн рублей. По словам директора приюта Надежды Парамоновой, этих средств хватает только на зарплату сотрудников и налоги. На корм и лекарства для животных приют зарабатывает контрактами на отлов собак.

В Дубне муниципального приюта нет. Есть частный приют «Тузик» на улице Балдина. Вокруг него вьются стаи огромных бродячих псов, которые периодически отдыхают лежа на автодороге, мешая проезду автомобилей и пугая идущих пешком на работу и с работы сотрудников Лаборатории физики высоких энергий.

Отловом собак в Дубне занимается компания, расположенная в ста километрах от нашего города. Реагировать моментально на жалобы горожан, которых тревожат опасные собачьи стаи, она не может. В результате, когда специалисты компании приезжают в Дубну отлавливать стаи в указанных горожанами местах, по выражению замглавы Дубны Н.А.Тимошено, собаки из этих мест куда-то исчезают.

Естественно, горожан тревожит и факт возвращения стерилизованных собак обратно на улицы города. Очевидно, что у многих собак после стерилизации агрессия никуда не пропадает. Таких собак вторично отловят, и на улицу они уже не вернутся, пообещал на брифинге замдиректора Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны Д.В.Шилин. Троих уже вторично отловили.

Однако не только бродячие собаки осложняют жизнь горожан в Дубне. Все травяные газоны и леса в черте города «удобрены» дерьмом домашних питомцев всех мастей и размеров. Хозяева домашних собак не утруждают себя на прогулке сбором вторичного продукта своих подопечных. Домашних собак их хозяева выводят на улицу в ста процентах случаев без намордников и в девяноста процентах случаев – без поводка. На замечания об этом прохожих хозяева собак реагируют в лучшем случае недоброжелательно, в худшем – агрессивно.

Бороться с загаживанием газонов в городе администрация Дубны намерена с помощью двух площадок для выгула собак. Одна (размером 2 га), вероятно, будет оборудована возле вокзала Большая Волга под линией электропередачи. Вторая (площадью 1 га) разместится тоже под линией электропередачи на улице К.Маркса. Однако, как признался глава Дубны М.Н.Данилов, на одной из встреч с жителями Дубны ему сообщили, что владельцы собак дорогих пород не будут выгуливать своих питомцев на площадках с другими собаками, боясь инфекций. Так что собачья проблема требует более серьезного решения.

Нашему городу нужен действенный порядок содержания домашних животных в частных и, особенно, в многоквартирных домах.

Сейчас администрация Дубны пользуется Кодексом об административных правонарушениях Московской области, чтобы штрафовать собаководов, выводящих своих питомцев из дома или квартиры без намордника и поводка. Статья 3.2 КоАП МО «Выгул животных с нарушением установленного порядка» говорит: «Нарушение порядка выгула домашних животных, установленного Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", влечет наложение административного штрафа в размере от ста до одной тысячи пятисот рублей».

Сотрудники управления ЖКХ Дубны с помощью статьи 3.2 реагируют на жалобы жителей по этому поводу. Правда, житель сначала должен вызвать полицию на место, где хозяин собаки нарушает закон. Полиция составит акт и передаст его в администрацию Дубны. После этого в администрации соберется специальная комиссия, рассмотрит нарушение и установит размер штрафа. Двух владельцев собак без поводка и намордника в Дубне недавно уже оштрафовали по этой статье.