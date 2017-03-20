Ремонтом подъездов в Подмосковье займутся дизайнеры

Подробности Опубликовано: 20.03.2017 16:05 Автор: Никита Крутиков

Министерство ЖКХ Московской области намерено привлечь дизайнеров для разработки типовых проектов ремонта и благоустройства подъездов.

– Пока мы делаем ремонт подъездов стихийно, – цитирует министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина РИАМО. – Мы хотим привлечь дизайнеров, которые могут по подъездам подготовить ряд типовых решений для конкретных территорий. Эта работа будет постоянной, эту группу мы сформируем, запустим и будем формировать ее мнение на следующий год.

Министр пообещал привлечь на общественных началах студентов и именитых дизайнеров. И сказал, что у жителей будет возможность выбрать лучший вариант.

Напомним, в Подмосковье ремонт подъездов на 95% будет оплачивать областной бюджет в рамках программы «Мой подъезд».

160 тысяч подъездов в домах Московской области нуждаются в ремонте.

Программа «Мой подъезд» начинается в 2017 году и предусматривает софинансирование со стороны жителей – 5% от сметы ремонта. По оценке авторов программы, жителям это обойдется в 300-800 рублей с квартиры.

Для участия в программе «Мой подъезд» жители должны провести общее собрание собственников помещений в МКД и принять решение о софинансировании работ по ремонту подъездов.

В Дубне по программе «Мой подъезд» в 2017 году планируют отремонтировать 271 подъезд.