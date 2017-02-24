Подъезды отремонтирует бюджет. Зачем нужны управляющие компании?

Подробности Опубликовано: 24.02.2017 09:34 Автор: Наталия Теряева

В Подмосковье ремонт подъездов на 95% будет оплачивать областной бюджет, сказал 23 февраля губернатор региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он сообщил это, отвечая на вопрос жительницы Наро-Фоминска, которая поинтересовалась программой «Мой подъезд». Губернатор напомнил, что в Московской области находится 57 тысяч многоквартирных домов, 160 тысяч подъездов которых нуждаются в ремонте.

«Мы предусмотрели программу, смысл которой заключается в том, что мы выделили в региональном бюджете 1 миллиард 700 миллионов рублей, чтобы добавить их к средствам управляющих компаний, которые получают ежемесячно деньги от жильцов на текущий ремонт дома. Такую программу мы начинаем в этом году. Если жильцы приняли решение, управляющая компания заявилась, то мы начинаем ремонт, который может быть осуществлен в самые короткие сроки. Наша задача очень четко довести людям алгоритм. 95% – это деньги, которые предусмотрены муниципальным, региональным бюджетом, остальная часть – деньги, которые люди уже заплатили по квитанции. Основные виды работ – это малярные работы, электрика, замена почтовых ящиков, ремонт окон, входной двери. Этот комплекс работ будет реализовываться в следующие три года, чтобы максимальное количество подъездов было приведено в порядок, отремонтировано», – пояснил губернатор.

Он уточнил, что программа «Мой подъезд» начинается в 2017 году и предусматривает софинансирование со стороны жителей – 5% от сметы ремонта. По оценке авторов программы, жителям это обойдется в 300-800 рублей с квартиры.

Для участия в программе «Мой подъезд» жители должны провести общее собрание собственников помещений в МКД и принять решение о софинансировании работ по ремонту подъездов.

В Дубне по программе «Мой подъезд» в 2017 году планируют отремонтировать 271 подъезд.

Финансовая поддержка ремонта подъездов со стороны правительства Подмосковья, конечно, не может не радовать рядовых жителей многоквартирных домов. Но в связи с этим возникает естественный вопрос: куда девают управляющие этими домами компании деньги, которые они собирают с жителей домов, каждый год повышая тарифы на содержание и ремонт жилья? В Дубне утвержденная постановлением администрации города № 108ПА-974 от 23.12.2016 плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме со всеми удобствами (плюс лифт, мусоропровод и газовые плиты) с 1 января 2017 года составила 41,89 рубля за квадратный метр общей площади для нанимателей социального жилья. На эту плату ориентируют свои тарифы все управляющие компании города. Потянут ли такие расходы доходы жители многоквартирных домов, ни администрация, ни управляющие компании в расчет не берут.

В этой ситуации расходы управляющих компаний должны стать абсолютно прозрачными для жителей. Причем в самом понятном для жителе виде: сколько получает в месяц директор компании, сколько – бухгалтер и сотрудники офиса, а сколько – инженеры, сантехники, дворники, уборщицы, маляры и штукатуры. Если инженеры, сантехники, дворники, уборщицы, маляры и штукатуры работают не в управляющей компании, а в субподрядной организации, то жители должны знать, сколько денег перечислила управляющая компания этой субподрядной организации, на какие работы и какую зарплату заплатила эта субподрядная организация своим сотрудникам, обслужившим конкретный дом.

А то ходят слухи, что зарплаты дворников и сантехников отличаются от зарплат руководителей управляющих компаний в десятки раз.

Если это действительно так, то хорошенько затянуть пояса надо будет не жителям Дубны, а руководителям управляющих компаний.

Иначе может случиться, что жители просто дружно перестанут отдавать управляющим компаниям свои средства, ограничиваясь только платой за коммунальные услуги. Жители при этом могут руководствоваться простой мыслью: «Почему мой дом ремонтирует правительство Подмосковья на мои налоги, а жители должны скидываться на огромную зарплату директору управляющей компании, которая даже снег убрать не может в моем дворе?»

Такое уже было в нашем городе в недолгий период работы в Дубне гражданина Клипикова.

Нам это снова надо?