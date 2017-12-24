Где в Дубне можно запускать петарды и фейерверки?
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- Опубликовано: 24.12.2017 00:31
- Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова
Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г. о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены дубненские полицейские.
Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:
- вертолётная площадка в Ратмино.
- Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК "Мир").
- Территория парка семейного отдыха (БВ за ТЦ "Маяк").
- Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта "Радуга" (ЛБ).
Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. В случае, если вы стали свидетелем правонарушений, просьба сообщить в дежурную часть по тел. 8 (49621) 4-71-19 или по номеру 112.