Где в Дубне можно запускать петарды и фейерверки?

Подробности Опубликовано: 24.12.2017 00:31 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г. о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены дубненские полицейские.

Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:

вертолётная площадка в Ратмино.

Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК "Мир").

Территория парка семейного отдыха (БВ за ТЦ "Маяк").

Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта "Радуга" (ЛБ).

Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. В случае, если вы стали свидетелем правонарушений, просьба сообщить в дежурную часть по тел. 8 (49621) 4-71-19 или по номеру 112.