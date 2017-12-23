Выдача детского питания в новогодние праздники
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- Опубликовано: 23.12.2017 15:06
- Автор: ОД
Пункты по выдаче питания для беременных, кормящих матерей и детей до 3-х лет обслуживают граждан с 1 по 9 января 2018 года в следующем режиме: на Большой Волге и в институтской части доставка осуществляется на дом по звонку, на 30-ке пункт выдачи работает как обычно.
Рецепты за декабрь 2017 года будут отовариваться только до 25 декабря включительно!
1. ЛБ: ул. Центральная, д.6 А (магазин "Радуга продуктов"). Режим работы: с 10.00 до 23.00.
2. БВ: пр-т. Боголюбова, д. 41, коммерческий подъезд № 1. Режим работы: с 10.00 до 19.00.