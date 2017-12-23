Как получить разрешение на ношение оружия и удостоверение частного охранника

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Опубликовано: 23.12.2017 16:05
Автор: ОД

Группа лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по г. о. Дубна по адресу: ул. Курчатова, д. 32, каб. 1 предоставляет гражданам государственные услуги в области оборота гражданского оружия, частной охранной и детективной деятельности, в том числе в электронном виде.

Вы можете подать заявление и получить лицензии и разрешения на право приобретения, хранения и ношения оружия, удостоверение частного охранника, либо подать заявление на сдачу квалификационного экзамена, прошедшим обучение по профессиональной подготовке частных охранников.

В целях сокращения времени ожидания заявителей в очереди для получения госуслуг, а так же для повышения качества предоставления госуслуг осуществляется предварительная запись на подачу документов или получение результатов госуслуг.

Обращаем ваше внимание, что оформить и получить документы на приобретение, хранение и использование оружия стало проще и доступнее. Сократить период оформления необходимых разрешений можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг России. Для этого заявителю необходимо зайти на портал госуслуг, пройти процедуру регистрации на сайте и сформировать в электронной форме заявление на предоставление услуги.

Портал госуслуг даёт возможность владельцам оружия начать оформление разрешительных документов на покупку, регистрацию, хранение оружия без визита в отделение лицензионно-разрешительной работы. Через портал можно оформить заявление на приобретение лицензии на гладкоствольное оружие, на приобретение оружия ограниченного поражения, газового оружия самообороны, продлить разрешение на хранение и ношение оружия. Также можно подать заявление на выдачу удостоверения частного охранника. По желанию заявителей предварительная запись на прием осуществляется на личном приёме либо по телефону 8 (49621) 4-96-81.

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