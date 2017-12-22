Порядок регистрации контрольно-кассовой техники

Подробности Опубликовано: 22.12.2017 15:10 Автор: ОД

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Положения Федерального закона № 290-ФЗ предусматривают плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ, в частности, со дня вступления указанного Федерального закона предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок применения ККТ, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит свое действие.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, могут не применять в составе таких торговых автоматов контрольно-кассовую технику до 1 июля 2018 года.

Зарегистрировать ККТ можно двумя путями:

либо заполнив заявление на бумаге и придя в любой территориальный налоговый орган,

либо через личный кабинет ККТ.

Для удобства налогоплательщиков рекомендуется осуществлять регистрационные действия через личный кабинет.

Порядок регистрации описан в статье 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ.

Так, для регистрации потребуется включенный в реестр кассовый аппарат со встроенным фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных, который имеет разрешение на обработку фискальных данных. После того как будут заполнены все необходимые поля заявления о регистрации, его необходимо подписать электронной подписью и направить для регистрации. Полученный регистрационный номер ККТ (он будет неизменен в течение всей жизни ККТ) вводится в кассу, которая в ответ сформирует отчет о регистрации. Отчет о регистрации не позднее следующего рабочего дня после получения регистрационного номера необходимо передать в налоговый орган (можно на бумаге, через личный кабинет, либо через оператора фискальных данных), после чего владелец ККТ получает карточку регистрации ККТ. При необходимости иметь карточку регистрации на бумаге следует обратиться в налоговый орган. Для подачи заявления на бумажном носителе Федеральная налоговая служба рекомендует использовать приказ ФНС России, утверждающий формы заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета и порядок заполнения таких заявлений, размещенный на сайте www.regulation.gov.ru (найти законопроект можно здесь).

Административная ответственность за неприменение ККТ предусмотрена статьей 14.5 КоАП РФ.

Проектом Федерального закона № 18416-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации на период 2017 - 2019 годов" (далее - законопроект) вносятся изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие возможность получения индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогового вычета на расходы по приобретению ККТ, включенной в реестр ККТ и обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.

При этом размер указанных расходов ограничивается суммой в 18 000 рублей на единицу ККТ, применяемую на каждом месте осуществления расчета с покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении ККТ.

Возможность получения такого налогового вычета позволит снизить финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приобретения указанной ККТ и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем (клиентом) после 1 июля 2018 года (Письмо Минфина России от 30.11.2016 № 03-11-11/70983).

Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Московской области