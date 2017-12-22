Порядок регистрации контрольно-кассовой техники

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Опубликовано: 22.12.2017 15:10
Автор: ОД

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Положения Федерального закона № 290-ФЗ предусматривают плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ, в частности, со дня вступления указанного Федерального закона предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок применения ККТ, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит свое действие.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан применять ККТ, переходят на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, могут не применять в составе таких торговых автоматов контрольно-кассовую технику до 1 июля 2018 года.

Зарегистрировать ККТ можно двумя путями:

  • либо заполнив заявление на бумаге и придя в любой территориальный налоговый орган,
  • либо через личный кабинет ККТ.

Для удобства налогоплательщиков рекомендуется осуществлять регистрационные действия через личный кабинет.

Порядок регистрации описан в статье 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ.

  1. Так, для регистрации потребуется включенный в реестр кассовый аппарат со встроенным фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных, который имеет разрешение на обработку фискальных данных. После того как будут заполнены все необходимые поля заявления о регистрации, его необходимо подписать электронной подписью и направить для регистрации.
  2. Полученный регистрационный номер ККТ (он будет неизменен в течение всей жизни ККТ) вводится в кассу, которая в ответ сформирует отчет о регистрации.
  3. Отчет о регистрации не позднее следующего рабочего дня после получения регистрационного номера необходимо передать в налоговый орган (можно на бумаге, через личный кабинет, либо через оператора фискальных данных), после чего владелец ККТ получает карточку регистрации ККТ.
  4. При необходимости иметь карточку регистрации на бумаге следует обратиться в налоговый орган. Для подачи заявления на бумажном носителе Федеральная налоговая служба рекомендует использовать приказ ФНС России, утверждающий формы заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета и порядок заполнения таких заявлений, размещенный на сайте www.regulation.gov.ru (найти законопроект можно здесь).

Административная ответственность за неприменение ККТ предусмотрена статьей 14.5 КоАП РФ.

Проектом Федерального закона № 18416-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации на период 2017 - 2019 годов" (далее - законопроект) вносятся изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие возможность получения индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налогового вычета на расходы по приобретению ККТ, включенной в реестр ККТ и обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.

При этом размер указанных расходов ограничивается суммой в 18 000 рублей на единицу ККТ, применяемую на каждом месте осуществления расчета с покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации о применении ККТ.

Возможность получения такого налогового вычета позволит снизить финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приобретения указанной ККТ и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем (клиентом) после 1 июля 2018 года (Письмо Минфина России от 30.11.2016 № 03-11-11/70983).

Межрайонная инспекция ФНС № 12 по Московской области

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