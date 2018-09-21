В Дубне взыскали долг по зарплате на 18 миллионов

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Опубликовано: 21.09.2018 00:25
Автор: ОД
Фото: сайт ФССП

Дубненские судебные приставы добились взыскания задолженности по зарплате в пользу бывших работников ООО. Общая сумма долга по 146 искам составила 17 972 000 рублей.

На имущество и банковские счета предприятия наложен арест.  Предприятие - резиент Особой экономической зоны "Дубна", построившее свое производство на территории ОЭЗ, уже несколько месяцев как приостановило свою деятельность, а долги по зарплате начали копиться еще раньше.

Между тем, банкротом организация становиться не намерена. По сообщению пресс-службы ФССП по Московской области, руководство "Связь Инжиниринг КБ" нашло нового инвестора для продолжения выпуска печатных плат.

 

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