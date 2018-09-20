Открыта регистрация на онлайн-олимпиаду Skyeng Super Cup Аutumn 2018

Подробности Опубликовано: 20.09.2018 00:24 Автор: ОД

Открыта регистрация участников онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Аutumn 2018. Партнерами мероприятия уже третий год являются ПАО "Ростелеком" и Институт международного образования Московского Педагогического Государственного Университета (ИМО МПГУ). Участие бесплатное.



Впервые к конкурсу допустили младшеклассников: учеников 2 - 4 классов. Их задания приближены к занимательной игре и призваны дать понять младшим школьникам необходимость овладения иностранным языком в современной реальности.



Для учеников 5-8 классов предусмотрено новшество в проведении олимпиады: задачи для них направлены на умение мыслить нестандартно, применять воображение, демонтрировать цифровое и дизайн-мышление. Также традиционно будут проверены навыки скорости чтения, грамматики и аудирования. Пройти данные задания, к слову, могут все желающие.

Старшеклассники будут проходить привычные задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с ФГОС (проверяются аудирование, чтение, грамматика и лексика).

"В этом сезоне мы постарались предложить школьникам всех возрастов то, что для них особенно актуально. Так для учеников 2-4 классов сделали игровой формат заданий, который доказывает, что учить английский можно весело. 5-8 класс – период, когда у детей происходит активное становление личности, когда важно показать, как важно мыслить шире и смелее. И наши новые задания помогают развивать навыки дизайн-мышления. А ученики 9-11 классов как всегда могут подготовиться к ОГЭ/ЕГЭ, также мы используем подходы международных экзаменов. Надеемся, что олимпиада поможет школьникам не только проверить уровень знаний, но и приобрести актуальные для их возраста навыки", – поделилась подробностями руководитель образовательного проекта "Олимпиада" онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.

Призы достойные: техника для обучения, книги, поездки в детские англоязычные лагеря (подробности на сайте мероприятия).

Организаторы ожидают участия 150 000 школьников в Skyeng Super Cuр (за все время проведения приняли участие почти 350 000 школьников из 3 000 городов и населенных пунктов 60 стран мира).

По 9 октября продлится тренировочный тур, с 10 октября по 3 ноября состоятся основные соревнования.