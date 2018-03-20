Академик Оганесян стал почетным членом Королевского общества химии

Подробности Опубликовано: 20.03.2018 15:16 Автор: Кирилл Свояков

Королевское общество химии Великобритании (Royal Society of Chemistry, RSC) 13 марта объявило академика Юрия Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ, своим почетным членом, вручив соответствующий диплом.

Торжественная церемония вручения была проведена на приеме в честь закрытия Перекрестного года образования и науки России и Великобритании.

RSC - профессиональная ассоциация ученых-химиков из Великобритании, от имени которой ведутся исследования, публикуются журналы и научные труды, проводятся конференции и семинары.

Назначив Юрия Цолаковича Оганесяна своим почетным членом, Общество отметило его основополагающий вклад в открытие многих сверхтяжелых химических элементов.

Напомним, что для элемента с номером 118 было выбрано название oganesson. Среди других наград Ю. Ц. Оганесяна за исследование трансактиноидных элементов - Орден "За заслуги перед Отечеством II степени",