Сводка автоаварий за неделю

Подробности Опубликовано: 20.03.2018 14:35 Автор: Наталья Борозна

С 12 по 18 марта на территории городского округа Дубна зафиксировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 13 марта два водителя в разных частях города совершили наезды на чужие транспортные средства.

4 ДТП за неделю произошли при движении автомобиля задним ходом, еще четыре - из-за несоблюдения дистанции, в двух случаях автомобилисты не уступили дорогу и два раза наехали на стоящее транспортное средство.

Внимание!

Разыскиваются очевидцы происшествия, случившегося 13 марта на улице Московская, д. 10: неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "БМВ". Того же числа на проспекте Боголюбова, д. 45 неизвестный водитель совершил наезд на автомашину "тойота камри". Свидетелей этой аварии сотрудники ОГИБДД также просят сообщить информацию по телефону 8(49621)2-29-04.

251 нарушение правил дорожного движения было зарегистрировано за прошедшую неделю в Дубне.

9 водителей выехали на встречную полосу, когда это запрещено ПДД;

5 родителей нарушили правила перевозки детей;

два человека не имели права управлять машиной, но сели за руль;

один автомобилист был замечен за рулем пьяным;

6 автолюбителей не предоставили преимущество пешеходам на переходе;

41 пешеход был замечен за перебеганием проезжей части в неположенном месте.

Также на городском форуме рассказывают, что в районе 9 марта пьяная водительница джипа устроила ДТП, в котором пострадала другая машина, при этом виновница пробила кирпичный забор ближайшего к дороге коттеджа и свалила сосну, после чего попала в больницу.