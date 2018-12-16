Программа ХII муниципального форума "Управдом"

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Опубликовано: 16.12.2018 00:12
Автор: ОД

Уважаемые дубненцы! Сообщаем вам, что на следующей неделе в Дубне состоится ХII муниципальный форум "Управдом". Мероприятие пройдет в малом зале ДК "Октябрь" 20 декабря с 17:00 до 20:00.

 В качестве участников форума значатся представители управляющих организаций Дубны, с одной стороны, и жители - с другой.

К участию в форуме приглашены:

  • руководитель ТО №1 Госжилинспекции МО по Дмитрову, Дубне и Талдому Белянский Сергей Васильевич,
  • замруководителя Главного управления жилинспекции Кушнарёв Константин Викторович,
  • руководитель Ассоциации председателей советов МКД ДубныГуляева Раиса Юрьевна,
  • замначальника ТО № 1 Госадмтехнадзора МО Сакович Роман Дмитриевич, -

а также депутаты горсовета, представители Общественной палаты, СМИ, ресурсоснабжающих предприятий города.

С 17.00 до 17.10 участники регистрируются.

17.10 - 17.25 - открытие форума. Вступительное слово модератора форума - главы  г.о. Дубна Максима Николаевича Данилова, а затем -Белянского С. В.

17.25 - 18.05 - дискуссия по теме: "Итоги: Комиссия по благоустройству дворовых территорий за 2018, 2019 г.г. Результаты голосования на 2019 г.". (Докладчики - Н.А. Тимошенко, Д.В. Синицын, М.В. Быков.)

18.05 - 18.20 - дискуссия "Ремонты подъездов с учетом проведенных проверок". (Докладчики: М.В. Быков, Р.Ю. Гуляева.)

18.20 - 18.40 - дискуссия "Капитальный ремонт 2017-2019 гг." (докладчик: О.В. Тихонова).

18.40 - 19.05 дискуссия "Итоги работы ГЖИ и Госадмтехнадзора на территории г.о. Дубна" (докладчики: С.В. Белянский, Р.Д. Сакович). Будет рассказано об основных нарушениях законодательства и итоговых суммах штрафов за них.

19.05 -19.30 дискуссия о планах управления жилищно-коммунального хозяйства на 2019 г. (докладчики: Тимошенко Н.А., Быков М.В., Шуренков В.В.).

19.30 - 19.50 Награждение от Главы города.

 

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