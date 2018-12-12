УК расскажут о раздельном сборе на Дне открытых дверей

Подробности Опубликовано: 12.12.2018 00:04 Автор: ОД

15 декабря в управляющих организациях Московской области пройдет четвертый за этот год День открытых дверей. Главной задачей предстоящего мероприятия является поведать жителям о переходе на двухконтейнерную систему сбора отходов в регионе.

Также будут рассказывать о том, как сортировать мусор и куда его будут потом везти.

Среди других проблем, ответы на которые можно будет найти - вопросы по работе диспетчерских служб, текущем и капитальном ремонте общедомового имущества, оплате и качестве оказываемых услуг.

Помимо коммунальщиков (в том числе из ресурсоснабжащих организаций), в некоторые УК в этот день придут представители Госжилинспекции, муниципалитетов, областной ассоциации председателей Советов МКД, участковые и работники фирм, проверяющих целостность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В Дубне участвуют в Дне открытых дверей: ООО "Управляющая компания "Дубна", ТСЖ "Институтское", ООО "РегСтрой-Сервис", ООО "Дубна-Уют", ООО "Управление коммунальными системами", "Домострой", "ГЕУК "Дубна", "Управдом Черная речка", "Управдом Дубна", ООО СО "Волжская".