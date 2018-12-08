Не пугайтесь повышения тарифа на горячую воду в Дубне

Подробности Опубликовано: 08.12.2018 16:13 Автор: Наталия Теряева

Слухи о том, что Совет депутатов Дубны обратился к губернатору Подмосковья с просьбой увеличить норматив на горячую воду и установить предельный рост цен для дубненцев на коммунальные услуги в размере целых 19%, обеспокоили жителей города. Развеяли опасения и объяснили происходящее в пятницу 7 декабря журналистам на брифинге представители администрации Дубны и ресурсоснабжающих организаций.

Почему депутаты просят повысить тариф на подогрев горячей воды?

Потому что сейчас себестоимость подогрева горячей воды у ресурсоснабжающих компаний Дубны (ОГЭ ОИЯИ и ОАО «Энергия-Тензор») выше, чем установленный с 1 октября текущего года Министерством ЖКХ Московской области новый норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды. Именно этот норматив применяют управляющие компании, когда выставляют жителям счета за горячую воду.

Условно говоря, в котельной подогреть кубометр горячей воды стоит 1 рубль, а управляющие компании берут с жителей и перечисляют котельной за кубометр горячей воды 80 копеек. С каждого кубометра жители недоплачивают ресурсоснабжающей компании 20 копеек. У ресурсоснабжающих компаний накапливаются долги, им нечем платить за газ для производства горячей воды.

То есть газ для производства кубометра горячей воды стоит дороже, чем платят жители за кубометр горячей воды.

Ресурсоснабжающие компании Дубны (и не только Дубны) с 1 октября 2018 года работают себе в убыток. Если не увеличить норматив на оплату горячей воды, то ресурсоснабжающие компании разорятся, а у нас в домах не будет ни горячей воды, ни тепла. Или будет периодически – по графику. Придется мыться раз в месяц.

Эта ситуация вынудила депутатов Дубны напомнить губернатору Московской области, что установленные его правительством нормативы губительны для экономики региона и опасны для жителей.

Однако, не все жители Дубны недоплачивают за горячую воду. Поэтому не всех коснется возможное повышение тарифа на коммунальные услуги в размере предельных 19%.

Жители, в чьих домах установлены индивидуальные тепловые пункты (ИТП) или просто общедомовые узлы учета тепла и воды, оплачивают свое потребление тепла и горячей воды по фактическому потреблению, а не по нормативу. Для таких жителей с 1 октября 2018 года ничего не изменилось, они платят ресурсоснабжающим компаниям за тепло и воду в полном объеме.

А вот обитатели домов, не оснащенных ИТП и узлами учета тепла и воды, или домов, в которых общедомовые счетчики тепла и воды установлены, но не введены в эксплуатацию (то есть управляющая компания ими не пользуется), как раз и недоплачивают с 1 октября нынешнего года за горячую воду.

Значит, в интересах всех жителей города ввести в эксплуатацию все установленные в домах общедомовые приборы учета тепла и воды – это раз. Навести порядок с текущими платежами жителей за коммунальные услуги – это два.

Управление ЖКХ администрации Дубны как раз и займется вместе с управляющими компаниями наведением порядка.

Что касается обращения Совета депутатов к губернатору Подмосковья, то во-первых, губернатор необязательно последует просьбе депутатов установить предельное значение для повышение тарифа в размере 19%. Ведь с 1 июля 2019 года запланировано суммарное повышение тарифов на услгуи ЖКХ в размере 7,2%.

А во-вторых, как пояснили на брифинге, по всей России ресурсоснабжающие организации в последнее время испытвают такие же трудности и уже обратились в федеральные правительственные структуры за помощью в разрешении этих трудностей.

Что должны делать мы? Исправно оплачивать коммунальные платежи по текущим тарифам и не волноваться.