За вывоз отходов придется платить по нормативам

Подробности Опубликовано: 10.12.2018 00:47 Автор: ОД

На сегодняшний день 27 УК и ТСЖ Дубны из 45-ти подписали договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с "Сергиево-Посадским региональным оператором" (ООО "Сергиево-Посадский РО") - компанией, которая станет с 1 января монополистом на рынке вывоза отходов в Дубне, а также в соседних районах и округах Подмосковья.

Об этом объявили 7 декабря в администрации г.о. Дубна на заседании штаба по вопросу заключения договоров с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. На нем, помимо специалистов администрации, присутствовали заинтересованные лица - генеральный директор ООО "Сергиево-Посадский РО" Н.В. Нечаев, представитель "РТ-Инвест" А.Ю. Елезаренко, а с другой стороны - руководители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости и гаражно-строительных кооперативов.

Руководители УК и ТСЖ - как представители жильцов - были заинтересованы в том, чтобы принять решение о вывозе мусора по факту, а вывозящая компания - в вывозе по нормативу, поскольку, как правило, норматив значительно превышает фактический объем твердых коммунальных отходов.

Жильцы пока проигрывают.

По утвержденным нормативам жильцы заплатят в месяц 8,23 рубля, умноженные на количество квадратных метров в квартире, а члены садовых товариществ - 0,76 рубля за кубометр на 1 члена кооператива. Таким образом, с одной квартиры будут собирать по 400-800 рублей в месяц.

Тариф же в течение следующего года в зоне работы Сергиево-Посадского оператора утвержден в размере 866,10 рублей за кубометр (согласно постановлению правительства Московской области № 690/34 от 02.10.2018 г.).

"Представители регионального оператора внесли предложение на 2019 год оставить оплату по нормативам, чтобы по истечении года провести анализ фактического объема сбора ТКО и вернуться к этому вопросу, - отмечается в пресс-релизе администрации города. - Одновременно, представители регионального оператора обещали рассмотреть возможность оплаты вывоза ТКО по факту для жителей многоквартирных домов с мусоропроводами. Этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке на этапе заключения договоров".

Остаются непонятными два нюанса.

1. Почему такая несправедливость: что мешает подсчитать количество отходов, вывозимых не из мусоропровода, а с мусорной площадки/из мусорных контейнеров у подъезда? В очень многих многоквартирных домах в Дубне мусоропровод запаян, а в новостройках отсутствует изначально.

2. Мусоропровод противоречит идее раздельного сбора мусора, а региональный оператор приходит к нам не для того, чтобы собирать дополнительные деньги, а чтобы обеспечить более эффективное разделение мусора.