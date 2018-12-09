Продолжают ставить "Черную метку"

Подробности Опубликовано: 09.12.2018 00:12 Автор: Кирилл Свояков

Сотрудники МосОблЕИРЦ еженедельно раздают "черные метки" должникам за свет, отключая квартиру от электроэнергии. Каждый день для объезда планируется несколько многоквартирных домов. На прошлой неделе рейд был проведен 4 и 5 декабря.

ООО "МосОблЕИРЦ" является подрядчиком АО "Мосэнергосбыт" по взысканию дебиторской задолженности по электроэнергии с физических лиц.

Все должники были предупреждены о возможности отключения света, но до прихода ревизоров только шестеро погасили долги, а 25-ти семьям электричество отключили, опломбировав счетчики.

Обычно отключение становится достаточным основанием для владельца жилья, чтобы все-таки заплатить полную сумму и в течение двух дней, включая выходные, получить ток в розетки обратно. Служба корпоративных коммуникаций ООО "МосОблЕИРЦ" отмечает, что если отключить человеку свет оказалось невозможно, то взыскание производится через суд.

Справка

Обязанность вносить полную плату за коммунальные услуги налагается на граждан и организации 1153-ей статьей Жилищного кодекса РФ.

Согласно п.119 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» устанавливается открытый перечень способов уведомления потребителей о введении ограничений или приостановлений потребления электрической энергии (мощности). В частности, вводится возможность включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), а также путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, либо на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.



