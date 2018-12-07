"Смена" превращается в "Мечту"

Подробности Опубликовано: 07.12.2018 00:35 Автор: Кирилл Свояков

Капитальный ремонт детского садика "Мечта" (бывшая "Смена") на левом берегу продвигается в соответствии с графиком. Он должен завершиться еще до конца этого года, после чего вновь образованное ДОУ примет 80 воспитанников.

В саду будут две ясельные и две садовские группы.

В рамках капремонта строители уже проделали большой объем работ. Ведь здание было заброшено, и для него необходимо было сделать новую кровлю, заменить все стеклопакеты, установить оборудование для веранд, проложить инженерные сети и др.

В настоящий момент горуно набирает штат персонала для нового учреждения. Здание располагается по адресу: ул. Карла Маркса, дом 3.

Ремонт проводится по Государственной программе Московской области "Образование Подмосковья", рассчитанной на 2014–2025 годы.

Этой осенью все детские сады региона посещали 408 434 ребенка. Сообщается, что 56 851 малыш из этого числа находится в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Родители этих крох составляют, по статистике за 9 месяцев года, 78,88% от всех желающих сдать своих детей в сад в этом возрасте. Если сказать проще, то электронная очередь на детей до 3 лет на момент 1 октября состояла из 1 521 малыша.

В течение 2018 года также были введены в эксплуатацию (в ходе строительства, капремонта, выкупа нежилых помещений и земельных участков, возврата зданий в муниципальную собственность и т.п.) много зданий ДОУ в разных округах и районах Подмосковья, в результате чего ясельных мест в садах стало на 8 410 штук больше.

По материалам пресс-службы Александра Орлова