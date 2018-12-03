"Водоучет" запутал жителей

Подробности Опубликовано: 03.12.2018 00:09 Автор: Наталья Борозна

Вот такое "извещение", на деле являющееся замаскированной рекламой услуг, пришло на этой неделе жителям практически всех районов города. На листочке не указаны ни реквизиты фирмы, ни номер аккредитации от Федеральной службы по аккредитации (ФСА) на осуществление деятельности по поверке приборов учета.

Только телефон "горячей линии", а внизу - приписка: "Не является публичной офертой".

Согласно п. 80 гл. 7 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, "сведения о дате первичной поверки прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале... должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета", то есть в техническом паспорте счетчика. Обычно поверки счетчиков воды проводятся: холодной - раз в 6 лет, горячей - раз в 4 года, начиная - внимание - с даты ввода в эксплуатацию (а не с даты изготовления).

Так, автор этих строк живет на Боголюбова, 20, где приборы учета горячей и холодной воды массово заменили в 2016 году, а значит, поверку счетчиков ГВС предстоит делать также, совместно с соседями, в 2020-м.

Ответственным за проведение поверки признан собственник жилья, однако, скорее всего, о необходимости поверки вас дополнительно оповестит ваша управляющая компания или ТСЖ. Если срок очередной поверки вышел, то в следующие три месяца УК вправе начислять вам платежи по среднемесячному расходу воды, а затем перевести вас на оплату по нормативу - показания неповеренного счетчика уже не будут приниматься в расчет.

Вероятно, фирмы по поверке активизировались в этом году, поскольку именно с 1 июля 2012 года индивидуальные водосчетчики были признаны обязательными ( № 261-ФЗ от 23.11.2009 г."Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..."), и с тех пор прошло как раз 6 лет.

В любом случае, прежде чем подписывать договор, потребуйте у компании показать вам аккредитацию на проведение поверок от Росаккредитации (ФСА), иначе рискуете отдать деньги за воздух. Проверить, есть ли у компании аккредитация, можно через официальнный всероссийский реестр по номеру ИНН компании.

Дополнительно предлагаем читателям посмотреть видео о том, как не потерять голову, когда вам навязывают услуги, а вы при этом находитесь в стрессе.