Вывозить мусор дубненцев с 2019 года будет другая организация

Подробности Опубликовано: 23.11.2018 00:41 Автор: Наталья Борозна

На основании федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. в редакции от 29.07.2018 г. с 2019 года в каждом субъекте Российской Федерации начинают действовать региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые придут на смену фирмам, вывозящим мусор сейчас.

Связано это с переходом государства к политике раздельного сбора мусора.

Фирма, которая будет вывозить мусор в Дубне, называется ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор», контракт с ней заключен на 10 лет. В течение следующего года предельный единый для Сергиево-Посадского оператора тариф за вывоз кубометра мусора на будущий год составляет 866 рублей 10 копеек (с НДС).

Смена подрядчика подразумевает перезаключение договоров на вывоз мусора для владельцев жилой недвижимости. Публикуем обращение регионального оператора к гражданам квартиро- и домовладельцам.

Вкратце: непосредственно перезаключать договора необязательно, договора посчитаются заключенными автоматически еще до конца года, независимо от вашей доброй воли. Главное - просто знать, что мусор теперь вывозит другая организация.

«УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский региональный оператор» (ООО «Сергиево-Посадский РО»), в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области в Сергиево-Посадской зоне №б/н от 28.04.2018, заключенным с Министерством экологии и природопользования Московской области, является Региональным оператором и предлагает заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) с любым физическим и юридическим лицом в зоне деятельности регионального оператора: Сергиево-Посадский м.р., Пушкинский м.р., Талдомский м.р., Дмитровский м.р., Мытищи г.о., Долгопрудный г.о., Дубна г.о., Ивантеевка г.о., Королев г.о., Химки г.о., Лобня г.о.

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Согласно п. 8(4) постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя либо его законного представителя в письменной форме на заключение договора об оказании услуг по обращению с ТКО либо предложение регионального оператора о заключении такого договора.

В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-ый рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - п. 8(17).

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 № 690/34 тариф на услуги по обращению с ТКО в Сергиево-Посадской зоне регионального оператора на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 866,10 рублей за куб. м.

Форма договора и вся необходимая информация размещена на официальном сайте регионального оператора www.rastrim-mo.com.

По вопросу оформления договора просим обращаться в офис регионального оператора по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 офис 509,

по телефонам: т. 8-499-322-47-23, м. +7- 906-061-09-65, +7-963-960-04-10,

на адрес эл. почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Обращаем Ваше внимание:

1. Все действующие в 2018 году договоры на обращение с ТКО прекращают свое действие с 01.01.2019 – с даты начала деятельности регионального оператора.

2. Отсутствие договора с региональным оператором на обращение с ТКО может повлечь за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Приложение: Типовая форма договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Исполнительный директор ООО «Сергиево-Посадский РО» Н.В.Нечаев»