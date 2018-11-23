ТПП и общественники ГАТН заставили навести порядок без шттрафов

Подробности Опубликовано: 23.11.2018 00:11 Автор: Кирилл Свояков

В течение 2018 года внештатники Госадмтехнадзора Московской области в сотрудничестве со специалистами Торгово-промышленных палат городских округов и районов проверили более 2 200 объектов предпринимательства. Дубна оказалась в числе городов с наибольшим числом коммерческих организаций, территорию которых привели в соответствие с областным законом о благоустройстве.

Выдвинем гипотезу, что Дубна попала в список лидеров не оттого, что самая грязная, а оттого, что в городе вообще очень много фирм, в том числе благодаря особой экономической зоне.

Всего в Подмосковье в результате этих рейдов выявлено и устранено 1440 нарушений. Львиная доля их пришлась на Балашиху, Егорьевск, Дмитров, Красногорск, Дубну, Талдом и Королев.

В результате профилактической работы штрафы не взимались, таким образом предприниматели региона смогли сэкономить совокупно 24 млн рублей из своих карманов.