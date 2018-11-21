260 000 тонн пескосоли заготовлено к зимней уборке
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- Опубликовано: 21.11.2018 00:52
- Автор: Кирилл Свояков
Для зимней уборки региона подготовлено свыше 300 000 кубометров реагентов и 260 000 тонн песко-соляной смеси. Снег будут убирать около 2 300 самосвалов, тракторов, снегоуборочных машин.
Полномочия штрафовать за несвоевременную уборку, вывоз и складирование снега в в населенных пунктах Подмосковья имеет Госадмтехнадзор Московской области.
"На данный момент на территории Московской области определено 257 мест для складирования снега (снегосвалок), рассчитанных на белее чем 14 миллионов кубометров снежных масс", - поведала глава ведомства Татьяна Витушева.
Наибольшим количеством уборочной техники обзавелись следующие муниципалитеты:
Сергиево-Посадский район (105),
Солнечногорский район (115),
городские округа Балашиха (104),
Чехов (94),
Егорьевск (19).
Видимо, в остальных муниципальных образованиях технику отдают на откуп подрядчику. Напомним, что дубненским подрядчиком по уборке дорог и тротуаров в 2018-2019 годах является ООО "Бизнес-Лайн".
Больше всего снегосвалок подготовлено в Ликино-Дулево (20), Домодедово (16), Можайске (14), Сергиевом Посаде (11), Луховицах (12), Балашихе (11). Больше всего противоскользящих реагентов имеют Сергиево-Посадский район, Шаховская, Ликино-Дулево, Шатура, Щелковский район и Лобня.
В Дубне традционно официально свозят снег в конец ул. Кирова и на ул. Ратмино. Также в прошлом году начинала работать снегоплавильня близ ул. Приборостроителей.