260 000 тонн пескосоли заготовлено к зимней уборке

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Опубликовано: 21.11.2018 00:52
Автор: Кирилл Свояков
Т. С. Витушева в Дубне

Для зимней уборки региона подготовлено свыше 300 000 кубометров реагентов и 260 000 тонн песко-соляной смеси. Снег будут убирать около 2 300 самосвалов, тракторов, снегоуборочных машин.

Полномочия штрафовать за несвоевременную уборку, вывоз и складирование снега в в населенных пунктах Подмосковья имеет Госадмтехнадзор Московской области.

"На данный момент на территории Московской области определено 257 мест для складирования снега (снегосвалок), рассчитанных на белее чем 14 миллионов кубометров снежных масс", - поведала глава ведомства Татьяна Витушева.

Наибольшим количеством уборочной техники обзавелись следующие муниципалитеты:

Сергиево-Посадский район (105),

Солнечногорский район (115),

городские округа Балашиха (104),

Чехов (94),

Егорьевск (19).

Видимо, в остальных муниципальных образованиях технику отдают на откуп подрядчику. Напомним, что дубненским подрядчиком по уборке дорог и тротуаров в 2018-2019 годах является ООО "Бизнес-Лайн".

Больше всего снегосвалок подготовлено в Ликино-Дулево (20), Домодедово (16), Можайске (14), Сергиевом Посаде (11), Луховицах (12), Балашихе (11). Больше всего противоскользящих реагентов имеют Сергиево-Посадский район, Шаховская, Ликино-Дулево, Шатура, Щелковский район и Лобня.

В Дубне традционно официально свозят снег в конец ул. Кирова и на ул. Ратмино. Также в прошлом году начинала работать снегоплавильня близ ул. Приборостроителей.

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