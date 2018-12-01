В системе ЕИАС ЖКХ работники жилищно-коммунального хозяйства могут создавать отчеты в один клик

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Опубликовано: 01.12.2018 00:49
Автор: Кирилл Свояков

В личных кабинетах онлайн-системы ЕИАС ЖКХ во вкладку "Комплексный спервис" добавлена возможность мониторинга для работников жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Услуга быстрого формирования отчетов и сбора аналитики одним щелчком мыши с учетом нескольких десятков параметров введена специалистами "Ростелекома".

Новшество автоматизирует труд коммунальщиков: УК смогут составлять ежемесячные отчеты для муниципальных властей намного быстрее - в один клик.

Для жильцов провайдер также разработал и внедрил на сайте новый сервис - "Общее собрание собственников". Используя его, жители могут созывать собрания, а затем и голосовать по повестке дня. Также через личный кабинет теперь можно "чатиться" с соседями. Удовольствие сомнительное, но сервис все равно полезный.

"Платформа ЕИАС ЖКХ нивелирует человеческий фактор и сопутствующие ему ошибки, - прокомментировал министр ЖКХ МО Евгений Хромушин. - Новый «Комплексный сервис», например, автоматизирует сбор статистики и формирование отчётов, обеспечивая принятие решений на основе анализа реальной ситуации. Функционал системы постоянно расширяется. В том числе, доступный жителям региона. Так, «Ростелеком» реализовал возможность оплаты услуг ЖКХ в один клик. А в ближайшее время можно будет онлайн проводить собрания собственников жилья. Это даст им возможность более полно реализовать свои жилищные права. Ведь собрать всех жильцов многоквартирного дома в одном месте крайне сложно, а данная услуга – крайне востребована жителями".

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