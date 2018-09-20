Реверсивное движение на плотину

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Опубликовано: 20.09.2018 02:03
Автор: Администрация г. о. Дубна

20 сентября на участке Дмитровское шоссе от спуска в тоннель до поста ДПС начались работы по укладке асфальта по правой стороне дороги. На данном участке будет организовано реверсивное движение, возможно затруднение движения автотранспорта.

Точная дата окончания работ будет сообщена дополнительно. Работы проводит Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль»)

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