Дорога на "Восход"

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Опубликовано: 20.09.2018 00:51
Автор: Наталья Борозна

В левобережье Дубны идет капитальный ремонт бетонной дороги, ведущей к нескольким садовым товариществам: "Восходу", "Чайке-1", "Чайке-2", "Репке-1" и "Репке-2". Дорога будет заасфальтирована от начала до пересечения с Северной канавой.

Основание дорожники оставили старое - бетонные плиты, подсыпав в ямы гравий. Кстати, проезд по одной половине дороги открыт.

В результате получится, конечно, не хайвэй, но и "танцевать" сидя, всем телом, на скорости 10-20 км/ч больше не придется.

Какое же это облегчение, что теперь, после стольких лет страданий и убивания личного автотранспорта, дачникам больше не будет грозить страх проколоть колесо о торчащие из полуразрушенных бетонных плит железных арматурин!

Выражаем уважение главе города Максиму Николаевичу Данилову по поводу этого зревшего не один год вопроса.

Вероятно, на следующий год, после ремонта дороги и введения в эксплуатацию моста через Волгу, участки в местных СНТ станут стоить дороже.

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