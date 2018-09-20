Убраны навалы мусора на ул. Векслера и Попова

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Опубликовано: 20.09.2018 00:42
Автор: ОД
Было

Госадмтехнадзор выявляет новые и новые факты очаговых навалов мусора во дворах наукограда. На этот раз руки инспекторов дошли до внутридворовых территорий домов №16 по улице Векслера и домов №№2, 4, 6 по улице Попова.

О неподобающем складировании порубочных остатков и крупногабаритного мусора работники ГАТН узнали по жалобам жителей. Были возбуждены административные дела и выданы предписания.

В результате управляющие организации убрали в этих местах более 5 кубометров мусора.

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