Дубна на четвертом месте по чистоте

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Опубликовано: 18.09.2018 00:35
Автор: Кирилл Свояков

Дубна стала четвертой в региональном рейтинге чистоты за лето, уступив Бронницам, Электрогорску, Реутову в своей подгруппе малых городов Подмосковья. По сравнению с осенью прошлого года произошел большой прогресс: тогда Дубна заняла пятую строчку, но снизу.

Среди более крупных муниципальных образований лидерами стали Красногорск и Шаховская.

Талдомский и Дмитровский районы держатся в "середнячках".

Рейтинг чистоты и благоустройства региона составляет профильное ведомство - Госадмтехнадзор Московской области. Занимается ГАТН и пропагандой среди школьников. Так, на минувшей неделе инспекторы дубненского территориального отдела провели "Квест чистоты" среди первоклассников первой школы.

"В ходе игры маленькие дубненцы искали участки с мусором, на протяжении игры инспектор Госадмтехнадзора пояснял детям о том, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить и как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания. Особое внимание детей уделено сбросу мусора в неустановленных местах, и разъяснена ответственность за совершение подобных нарушений", - рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

После окончания игры инспекторы посадили вместе с воспитанниками деревце на пришкольной территории.

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