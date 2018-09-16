Борьбу с пачкунами ведет «Карта свалок»

Подробности Опубликовано: 16.09.2018 07:39 Автор: Наталия Теряева

Московская область разительно отличается от Тверской по количеству мусорных свалок. Это особенно бросается в глаза, когда выезжаешь из Дубны на дорогу в Кимры по левому берегу Волги.

Каждый остановочный павильон вдоль этой автотрассы со всех сторон обложен мешками с мусором. По-видимому, их туда, как кукушка кукушат, подбрасывают «чистоплотные» дачники по дороге из своих загородных усадеб в столицу нашей Родины.

Если человек имеет дачу и машину, то, скорее всего, он достаточно обеспечен, чтобы оплачивать услуги по вывозу мусора со своей дачи. Однако, то ли руководство Тверской области и Кимрского района не научилось работать с этой категорией состоятельных пачкунов, то ли местные власти вообще не занимаются этой проблемой.

А вот как сегодня обстоит дело в Московской области. Для сравнения.

В июне текущего года в Подмосковье по указанию губернатора региона Андрея Воробьева был создан Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Целью работы Штаба является не только оперативное обнаружение и ликвидация появившихся скоплений мусора, но и организация профилактической работы с населением.

В работе Штабв участвуют представители минэкологии Подмосковья, Госадмтехнадзора, комлесхоза, других ведомств, а также работники местных администраций и общественники.

За лето Штабу удалось добиться ликвидации 456 свалок и навалов мусора. В Чехове за это время убрали 140 мусорных свалок. В Павловском Посаде, деревнях Улитино, Васютино и Рахманово устранили более 190 очаговых навалов и свалок общим объемом более 1700 кубометров, 15 из них убраны за последнюю неделю. В Ленинском муниципальном районе на минувшей неделе убрали 16 мусорных очагов общим объемом более 100 кубометров. В Орехово-Зуево ликвидировали незаконную свалку строительного и бытового мусора объемом около 300 кубометров.

Обнаруженные навалы мусора активисты наносят на интерактивную карту России «Карта свалок» http://kartasvalok.ru/.

– Больше всего мусорных скоплений ликвидировано за последнюю неделю в Солнечногорске, Люберцах, Талдоме, Балашихе и Раменском районе, – сообщила руководитель Штаба, главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Чтобы перекрыть дорогу незаконным мусоровозам в леса, в местах съездов с автодорог в лесные массивы Московской области устанавливают шлагбаумы, железобетонные блоки, делают перекопы.

Кстати, 15 сентября по всей России проходила акция «Генеральная уборка». По всей стране в этот день власти регионов и муниципалитетов должны были заняться ликвидацией незаконных свалок. Однако, на дороге из Дубны в Кимры в этот день всероссийской генеральной уборки автобусные остановки еще сильнее утопали в бытовом мусоре.

Проект «Карта свалок» ведет Общероссийский народный фронт. Если вы обнаружили мусорную свалку, вы можете самостоятельно нанести ее на «Карту свалок» http://kartasvalok.ru/. В правом верхнем углу карты нужно выбрать ваш регион, появится окно с контактами регионального отделения ОНФ и зеленой кнопкой «Сообщить о нарушении». Жмите эту кнопку, вводите адрес свалки и ее фото и ждите ликвидации. Можете и сами присоединиться к ликвидаторам свалки, если есть желание помочь Родине в наведении чистоты.