Службы жизнеобеспечения ЦФО готовы к зиме

Подробности Опубликовано: 17.09.2018 00:47 Автор: Кирилл Свояков

Все службы жизнеобеспечения Подмосковья, которые приняли участие в масштабных учениях по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов, показали слаженное межведомственное взаимодействие и высокие профессиональные навыки при выполнении поставленных задач.

Учения проходили в нескольких субъектах Центрального Федерального округа, руководил ими заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов. Во время их проведения энергетики из различных регионов ЦФО подтвердили готовность прийти друг другу на выручку в случае, если по вине непогоды в одной из областей предстоящей зимой произойдут масштабные нарушения электроснабжения потребителей.

Согласно легенде учений, при прохождении циклона по территории Центрального федерального округа произошло резкое понижение температуры окружающего воздуха, что привело к обильным осадкам в виде ледяного дождя и усилению ветра до 25 м/с. Это привело к тому, что на территории Московской области было нарушено электроснабжение 52-х социально значимых объектов и свыше 20 тысяч жителей. Службы жизнеобеспечения незамедлительно приступили к ликвидации последствий условной непогоды.

В отработке учебных задач были задействованы в том числе 46 аварийно – восстановительных бригад и 63 единицы спецтехники энергокомпаний, работающих на территории Московской области. Также в них приняли участие специалисты ГУ МЧС по Московской области и «Мособлпожспас». Спасатели привлекались для расчистки поваленных условным «ледяным дождём» деревьев и оказания помощи энергетикам в скорейшем восстановлении электроснабжения потребителей.

Проверили готовность и к устранению предстоящей зимой нарушений в работе систем ЖКХ. Её продемонстрировали специалисты областной аварийно – восстановительной службы ЖКХ – МОС АВС. В арсенале этого предприятия - 6 передвижных модульных котельных, более 20 мобильных канализационно-насосных станций, источники резервного электроснабжения и другая спецтехника. Главная задача МОС АВС заключается в том, чтобы максимально оперативно восстановить подачу тепла и других коммунальных ресурсов потребителям в любой точке Московской области, где это будет необходимо.

На время учений был созван областной Штаб по обеспечению надежности электроснабжения, который возглавил министр энергетики Леонид Неганов. В работе штаба были задействованы представители министерства ЖКХ, министерств социального блока областного Правительства, ГУ МЧС по Московской области, предприятий жизнеобеспечения и органов местного самоуправления. Значительное внимание в ходе проведения заседаний Штаба было уделено готовности к оперативному восстановлению электроснабжения социально значимых объектов – больниц, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта.

«Надежность электроснабжения потребителей Московской области за последние годы значительно повышена. Благодаря усилению контроля за реализацией ремонтных и инвестиционных программ энергетических компаний, внедрению новых технологий и улучшению межведомственного взаимодействия в сравнении с показателями 2013-го года нам уже удалось снизить количество технологических нарушений в работе распределительного электросетевого комплекса региона на 40%. Также постоянно сокращается среднее время восстановления электроснабжения потребителей», – отметил Леонид Неганов.

В настоящее время подготовка энергосистемы Московской области к осенне- зимнему периоду 2018/19 годов находится в завершающей стадии. В энергокомпаниях сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад, на территории региона рассредоточено свыше 1000 дизельных электростанций, которые позволят обеспечить электричеством социальные объекты и жилой фонд в случае аварийных отключений. Сформирован также необходимый аварийный запас оборудования.

В 2018 году на территории Подмосковья уже расчищено от деревьев и кустарников порядка 2500 тысяч гектар просек вдоль линий электропередачи – это позволит снизить риски падения деревьев на ЛЭП в случае «ледяного дождя», обильных снегопадов или сильного ветра. Также для повышения надежности электроснабжения потребителей региона в рамках подготовки к ОЗП уже выполнен ремонт более 1000 км линий электропередачи и 1650 трансформаторных подстанций.