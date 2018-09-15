Заплати за газ и за осмотр плиты
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- Опубликовано: 15.09.2018 00:31
- Автор: Наталья Борозна
Один раз, когда его потребляют, и другой - когда заказывают техобслуживание или диагностику оборудования, установленного в квартире или доме. Потому что, начиная с 2017 года, жильцы многоквартирных домов Подмосковья (МКД) обязаны заключать договор, согласно которому ТО им будут проводить раз в год.
Между тем, большинство жителей ни сном ни духом не подозревают об этом своем новом ЖКХ-обязательстве, но, как бы странно ни звучало, уже и оплачивают, и получают эту услугу.
Брифинг в администрации города на эту тему прошел в минувший вторник. Ситуацию дубненцам разъясняли генеральный директор ООО СО "Газовщик" Екатерина Цыганова, генеральный директор НТЦ "Квант" Евгений Суслов, его заместитель Эржена Чимитова, директор филиала "Квант" в Дубне Михаил Леонтьев, представитель АО "Мособлгаз" Евгений Хапов.
Прежде и сейчас
Раньше газовая служба взимала плату за обслуживание общего внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования одной строкой. До 2005 года ответственным за это был газовый трест, существовавший со времен СССР, после чего до 2013 года задача проверки и оплаты ТО газовых приборов в МКД была передана ТСЖ и управляющим компаниям.
К сентябрю 2015 года Верховный суд РФ своим решением инциировал изменения в Постановлении №410, согласно которым обслуживать газовое оборудование теперь стали иметь право региональные специализированные организации. Но все равно тогда мало кто из жителей заключил индивидуальные договора.
Сейчас с помощью такого способа многие дубненцы невольно оказались клиентами компании "Газовщик". Руководитель фирмы Екатерина Цыганова заверила, что договор может быть расторгнут по заявлению жильца об ошибочной оплате услуги.150-ти написавшим заявление дубненцам компания вернула деньги. Их внутридомовое газовое имущество по-прежнему будет обслуживать "Газовщик", а по своему индивидуальному имуществу (плиты, котлы и т.п.) они должны будут подписать договор с другими уполномоченными организациями, иначе им могут перекрыть газ, предварительно уведомив об этом (основание - Постановление Правительства РФ №549 о правилах поставки газа).
- филиал ГУП МО "Мособлгаз" в Дубне,
- дубненская компания "Газовщик",
- филиал московской компании "Квант".
- Аварийно-диспетчерское обеспечение,
- техническое обслуживание,
- обеспечение ремонта газового оборудования,
- для домов старше 20 лет - техническое диагностирование.
Платить по индивидуальному договору можно как один раз в год, так и разбив сумму на каждый месяц года - по желанию собственника.
Кстати, по закону любое газовое оборудование, которое используется на протядении 20 лет и больше, подлежит замене. Для малоимущих, в особенности пенсионеров, прорабатываются варианты помощи в приобретении новых газовых плит со стороны администрации города и соцзащиты.
Минимальный пакет услуг в рамках договора обслуживания ВКГО
ОД задала вопрос, что делать, если в назначенные всему дому дни и часы работники по газовому ТО не пришли к вам домой и ничего не проверили. Руководитель ЦХО Дмитрий Шилин рекомендовал в этом случае обратиться в администрацию города.