Заплати за газ и за осмотр плиты

Подробности Опубликовано: 15.09.2018 00:31 Автор: Наталья Борозна

Один раз, когда его потребляют, и другой - когда заказывают техобслуживание или диагностику оборудования, установленного в квартире или доме. Потому что, начиная с 2017 года, жильцы многоквартирных домов Подмосковья (МКД) обязаны заключать договор, согласно которому ТО им будут проводить раз в год.

Между тем, большинство жителей ни сном ни духом не подозревают об этом своем новом ЖКХ-обязательстве, но, как бы странно ни звучало, уже и оплачивают, и получают эту услугу.



Брифинг в администрации города на эту тему прошел в минувший вторник. Ситуацию дубненцам разъясняли генеральный директор ООО СО "Газовщик" Екатерина Цыганова, генеральный директор НТЦ "Квант" Евгений Суслов, его заместитель Эржена Чимитова, директор филиала "Квант" в Дубне Михаил Леонтьев, представитель АО "Мособлгаз" Евгений Хапов.



Прежде и сейчас

Раньше газовая служба взимала плату за обслуживание общего внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования одной строкой. До 2005 года ответственным за это был газовый трест, существовавший со времен СССР, после чего до 2013 года задача проверки и оплаты ТО газовых приборов в МКД была передана ТСЖ и управляющим компаниям.

Однако в 2013 году начало действовать Постановление Правительства РФ № 410, в котором ответственность за общедомовое ВДГО стала возлагалться на УК и ТСЖ, а за каждое индивидуальное ВКГО - непосредственно на собственника, т. е. жильцов квартиры (или муниципалитет в случае неприватизированного жилья). Правом проводить ТО обладал на тот момент только "Мособлгаз".



К сентябрю 2015 года Верховный суд РФ своим решением инциировал изменения в Постановлении №410, согласно которым обслуживать газовое оборудование теперь стали иметь право региональные специализированные организации. Но все равно тогда мало кто из жителей заключил индивидуальные договора.

Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования " ( Наконец, 5 декабря 2016 года ФЗ №412 была введена административная ответственность за "" ( КоАП РФ, ст. 9.23 ). Теперь Государственная жилищная инспекция Московской области вправе оштрафовать вас, если вы не заключили индивидуальный договор,не допустили в квартиру работника спецорганизации, нарушили периодичность выполнения осмотров (раз в год), то вас как частное лицо может ожидать штраф за каждое из этих действий от 1 до 2 тысяч рублей.И госжилинспекция уже начала практиковать такие штрафы, начиная с 2017 года.

Ситуацию пытались продвинуть УК, предлагая заключать индивидуальные договора через них, и председатели советов домов на собраниях собственников, но оба способа не показали значимого результата.

Поэтому управляйки и ТСЖ пошли дальше: многие из них предложили населению публичную оферту, и те жители, которые не очень внимательно читают платёжки, могут до сих пор не подозревать, что соблюдают требования законодательства по поквартирному газовому ТО. Некоторые компании распечатывают индивидуальный договор на Едином платёжном документе и отдельной строкой помещают в него сумму за обслуживание и ремонт ВКГО. Считается, что если собственник оплатил эту строчку, то таким образом он отметил свое согласие с договором оферты.

Сейчас с помощью такого способа многие дубненцы невольно оказались клиентами компании "Газовщик". Руководитель фирмы Екатерина Цыганова заверила, что договор может быть расторгнут по заявлению жильца об ошибочной оплате услуги.150-ти написавшим заявление дубненцам компания вернула деньги. Их внутридомовое газовое имущество по-прежнему будет обслуживать "Газовщик", а по своему индивидуальному имуществу (плиты, котлы и т.п.) они должны будут подписать договор с другими уполномоченными организациями, иначе им могут перекрыть газ, предварительно уведомив об этом (основание - Постановление Правительства РФ №549 о правилах поставки газа).

На рынок Дубны админстрация города впустила только те конторы, которые имеют офис в Дубне:

филиал ГУП МО "Мособлгаз" в Дубне,

дубненская компания "Газовщик",

филиал московской компании "Квант".

В настоящий момент в город пытается прийти 4-я фирма, но свой филиал у нее пока не создан.



Что собой представляет газовое обслуживание

Аварийно-диспетчерское обеспечение,

техническое обслуживание,

обеспечение ремонта газового оборудования,

для домов старше 20 лет - техническое диагностирование.

Платить по индивидуальному договору можно как один раз в год, так и разбив сумму на каждый месяц года - по желанию собственника.

Кстати, по закону любое газовое оборудование, которое используется на протядении 20 лет и больше, подлежит замене. Для малоимущих, в особенности пенсионеров, прорабатываются варианты помощи в приобретении новых газовых плит со стороны администрации города и соцзащиты.



Минимальный пакет услуг в рамках договора обслуживания ВКГО



Смазка регулировочных кранов на приборе,

прочистка горелок,

смазка крана на опуске или его замена,

проверка на герметичность (опрессовка) прибора и газопровода,

проверка работоспособности датчиков, которые автоматически отключают прибор от подачи газа в случае некорректной работы,

датчиков задымлённости,

температурных датчиков,

проверка давления газа в газопроводе,

проверка работоспособности дымохода и вентиляционных систем.

Гарантия на эти работы – 1 год. Детали на замену собственник помещения оплачивает дополнительно.



ОД задала вопрос, что делать, если в назначенные всему дому дни и часы работники по газовому ТО не пришли к вам домой и ничего не проверили. Руководитель ЦХО Дмитрий Шилин рекомендовал в этом случае обратиться в администрацию города.





