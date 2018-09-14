Транспортная сеть города будет изменена

Подробности
Опубликовано: 14.09.2018 00:46
Автор: ОД

Администрация Дубны приняла решение о развитии городской дорожной сети. Контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры наукограда подписан с подрядчиком из Санкт-Петербурга - инженерно-техническим центром "Джи Динамика".

В 2019 году в несколько этапов начнется создание нового проекта городских улиц, в том числе ожидается, что некоторые улицы будут перепроектированы так, чтобы на них все-таки появились велодорожки. Муниципальным властям по итогам контракта с ИТЦ должно стать ясно, как наилучшим образом обустроить уличный трафик для всех участников дорожного движения.

Подрядчик сейчас собирает теоретический материал, для чего уже провел видеосъемку наиболее оживленных перекрестков, разместив камеры на мачтах фонарей. На очереди - исследование пассажиропотока в автобусах и маршрутках. Также специалисты выяснят, сколько пешеходов, велосипедистов и авто пропускают через себя основные городские артерии.

Все эти данные станут основой для создания к ноябрю аналитической транспортной модели. После завершения работ "Джи Динамикой" в администрации созовут межведомственное совещание с участием сотрудников ГИБДД, муниципалитета, представителями региональной Главархитектуры и областного министерства транспорта.

 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Транспортная сеть города будет изменена

Администрация Дубны приняла решение о развитии городской дорожной сети. Контракт на разработку прог...

Нейронную сеть обучили распознавать жало…

Группа российских исследователей обучила нейронную сеть анализировать мнения пользователей соцсетей ...

Внимание дубненских абонентов "Рост…

В Центральной России появились мошенники, которые пытаются получить доступ к компьютерам и личным да...

Озеленим белые пятна

Замдиректора Центра хозяйственного обслуживания администрации г. о. Дубна Дмитрий Шилин и начальник ...

Анонс ярмарки вакансий

Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан категории "инв...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Аппаратно-программные комплексы резидента ОЭЗ …

Программно-технические средства оповещения населения собст...

УК устранила протечку по обращению жителя в жилинс…

Государственная жилищная инспекция Московской области сообщи...

Денис Буцаев: "Для Подмосковья развитие ОЭЗ …

6 сентября глава инвестиционного блока Подмосковья Денис Б...

Cистемы бесперебойного питания из Дубны прошли исп…

Собственную разработку в сфере российской электроэнергетик...

Перспективы развития предпринимательства в регионе…

27 августа в «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться