Транспортная сеть города будет изменена

Подробности Опубликовано: 14.09.2018 00:46 Автор: ОД

Администрация Дубны приняла решение о развитии городской дорожной сети. Контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры наукограда подписан с подрядчиком из Санкт-Петербурга - инженерно-техническим центром "Джи Динамика".

В 2019 году в несколько этапов начнется создание нового проекта городских улиц, в том числе ожидается, что некоторые улицы будут перепроектированы так, чтобы на них все-таки появились велодорожки. Муниципальным властям по итогам контракта с ИТЦ должно стать ясно, как наилучшим образом обустроить уличный трафик для всех участников дорожного движения.

Подрядчик сейчас собирает теоретический материал, для чего уже провел видеосъемку наиболее оживленных перекрестков, разместив камеры на мачтах фонарей. На очереди - исследование пассажиропотока в автобусах и маршрутках. Также специалисты выяснят, сколько пешеходов, велосипедистов и авто пропускают через себя основные городские артерии.



Все эти данные станут основой для создания к ноябрю аналитической транспортной модели. После завершения работ "Джи Динамикой" в администрации созовут межведомственное совещание с участием сотрудников ГИБДД, муниципалитета, представителями региональной Главархитектуры и областного министерства транспорта.