Озеленим белые пятна
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- Опубликовано: 13.09.2018 00:26
- Автор: ОД
Замдиректора Центра хозяйственного обслуживания администрации г. о. Дубна Дмитрий Шилин и начальник управления ЖКХ Дмитрий Синицин приглашают дубненцев на акцию "Посади свое дерево", которая пройдет в наукограде 22 сентября в 11 часов. В этом году определены совершенно новые участки для осенней посадки деревьев.
С 2013 года в этой ежегодной акции приняло участие около 700 000 жителей Подмосковья, высадивших общими усилиями около 7 000 000 молодых деревьев.
Напомним на всякий случай, что если прийти на акцию с опозданием больше чем на полчаса, то деревьев для посадки вам может и не достаться, тем более что организаторы действа начинают собираться на местах в 10 часов. Первым 30 - 50 пришедшим на каждую из точек по посадке организаторы выдадут тематические футболки, кепки, значки.
Основные площадки
1. Пик Тяпкина за детской площадкой "Лесная сказка" (левее площадки).
Предстоит высадить 1200 сеняцев и саженцев ели и сосны.
2. Улица Энтузиастов, вход на мемориал "Братские могилы".
Высаживаем: 50 туй.
3. Парк Авиастроителей.
Предстоит вкопать 25 саженцев яблонь (у новой детской площадки) и 15 клёнов (у монумента).
Перед акцией МАУ "Городские парки" привезут на место 20 кубометров грунта для разравнивания территории вокруг детской площадки.
Дополнительные площадки
1) Северный переулок на левом берегу. Лесозащитная полоса у дамбы.
Садим саженцы-сеянцы сосны, ели - 300 штук.
2) Территория возле домов № 30-32 по пр. Боголюбова (со стороны проспекта).
Саженцы: Клёны 35 штук, яблони 25 штук.