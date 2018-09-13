Озеленим белые пятна

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Опубликовано: 13.09.2018 00:26
Автор: ОД

Замдиректора Центра хозяйственного обслуживания администрации г. о. Дубна Дмитрий Шилин и начальник управления ЖКХ Дмитрий Синицин приглашают дубненцев на акцию "Посади свое дерево", которая пройдет в наукограде 22 сентября в 11 часов. В этом году определены совершенно новые участки для осенней посадки деревьев.

С 2013 года в этой ежегодной акции приняло участие около 700 000 жителей Подмосковья, высадивших общими усилиями около 7 000 000 молодых деревьев.

Напомним на всякий случай, что если прийти на акцию с опозданием больше чем на полчаса, то деревьев для посадки вам может и не достаться, тем более что организаторы действа начинают собираться на местах в 10 часов. Первым 30 - 50 пришедшим на каждую из точек по посадке организаторы выдадут тематические футболки, кепки, значки.

Основные площадки

1. Пик Тяпкина за детской площадкой "Лесная сказка" (левее площадки).

Предстоит высадить 1200 сеняцев и саженцев ели и сосны.

2. Улица Энтузиастов, вход на мемориал "Братские могилы".

Высаживаем: 50 туй.

3. Парк Авиастроителей.

Предстоит вкопать 25 саженцев яблонь (у новой детской площадки) и 15 клёнов (у монумента).

Перед акцией МАУ "Городские парки" привезут на место 20 кубометров грунта для разравнивания территории вокруг детской площадки.

 

Дополнительные площадки

1) Северный переулок на левом берегу. Лесозащитная полоса у дамбы.

Садим саженцы-сеянцы сосны, ели - 300 штук.

2) Территория возле домов № 30-32 по пр. Боголюбова (со стороны проспекта).

Саженцы: Клёны 35 штук, яблони 25 штук.

 

 

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