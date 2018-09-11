УК устранила протечку по обращению жителя в жилинспекцию

Подробности Опубликовано: 11.09.2018 00:02 Автор: Кирилл Свояков

Государственная жилищная инспекция Московской области сообщила об устранении протечки крыши по адресу: ул. Энтузиастов, дом № 17/12 в Дубне. После обращения одного из жильцов дома в жилинспекцию управляющая компания ООО "Управдом "Дубна" в срок исполнила предписание о ремонте кровли.

Кровельное покрытие, ранее протекавшее от дождей, было загерметизировано. После внепланового визита инспекторов были устранены и другие недочеты: убран мусор и установлены защитные решетки воронок на кровле здания, битумное покрытие было загерметизировано в том числе и к стенам лифтовой шахты (прежде отслаивалось). Нарушения объясняются тем, что техосмотры строительных конструкций МКД давно не проводились.

"При проведении контрольной проверки исполнения предписания государственные жилищные инспекторы зафиксировали, что все нарушения были устранены в соответствии с нормами жилищного законодательства РФ: выполнение работ по герметизации кровельного покрытия МКД было проведено. Теперь атмосферные осадки не будут проникать в квартиры, расположенные на верхних этажах многоквартирного дома и доставлять тем самым дискомфорт его жителям", - уверен главный государственный жилищный инспектор МО Вадим Соков.

Кроме того, Госжилинспекция с 27 августа по 2 сентября зафиксировала в Дубне 25 фактов "местных разрушений облицовки, трещин в штукатурке, повреждения несущих конструкций балконов и водосточных труб".